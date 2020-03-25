شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى طرق الوقاية من الإصابة بفيروس هانتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال انشغال العالم أجمع بمواجهة فيروس كورونا التاجي، ظهر فيروس هانتا في الصين، مما تسبب في نشر الخوف والفزع ، وخاصة بعد ما نشرت جريدة "economictimes"، أنه توفى رجل من مقاطعة ووهان الصينية من فيروس هانتا، وذلك أثناء وجوده في حافلة سيارة كبيرة للنقل العام، ذاهبا لمقاطعة شاندونج الصينية.

وهذا الأمر تسبب في جعل السلطات الصينية تقوم باختبار جميع الركاب المتواجدين على الحافلة، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وذلك وفقا لتقرير نشر في " جلوبال تايمز".

وأوضح التقرير، أن فيروس هانتا يصاب به الشخص نتيجة لتلامسه لبراز أو لعاب القوارض، وخلال هذا التقرير المنشور علي موقع " mayoclinic" سنتعرف علي أفضل طرق الوقاية من فيروس هانتا.

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طرق الوقاية من فيروس هانتا

في بداية الأمر أوضح التقرير، أنه يجب سد مناطق دخول وخروج القوارض، لأنها هي السبب الرئيسي في الإصابة بفيروس هانتا، عن طريق وضع غطاء سلكي أو أسمنت أو غطاء معدن.

وأضاف التقرير، أنه يجب إغلاق الأماكن التي يوضع بها الطعام، وأدوات الطهي، والأطباق والأكواب، مع ضرورة تنظيف الأسطح جيدا تجنبا لوجود العدوى بها.

وفي حالة امتلاكك لحيوان أليف في المنزل فعليك الاهتمام بنظافته الشخصية، وأيضا وضع جميع الأطعمة الخاصة به، فى عبوات محكمة الغلق .

ومن أهم النصائح الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس هانتا، هي غلق سلات القمامة جيدا بأغطية محكمة يصعب فتحها من قبل القوارض.