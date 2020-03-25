شكرا لقرائتكم خبر عن هل ممكن الأم المصابة بفيروس كورونا ترضع أطفالها؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، إنه من الممكن أن ترضع ألم المصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أطفالها، لكن بشروط التدابير الصحية اللازمة.

وأجاب الصندوق على سؤال: "هل ممكن الأم المصابة بكوفيد-19 ترضع أطفالها؟، قائلا: "نعم، ممكن إن النساء المصابات بكوفيد-19 يرضعن أطفالهن، ومهم الالتزام بالتدابير الآتية.. وضع كمامة إذا توفرت، غسل اليدين قبل لمس الرضيع وبعد لمسه، تنظيف الأسطح اللى بيلمسوها وتعقيمها بشكل مستمر".



صندوق الأمم المتحدة للسكان

من ناحية أخرى، قال مدير الصحة العامة فى إنجلترا (PHE) أن مجموعات الاختبار المنزلى لمدة 15 دقيقة لفيروس كورونا ستتاح للجمهور البريطانى فى غضون أيام, وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وسيتم بيع الآلاف من الاختبارات فى الشارع الرئيسى أو سيتم توصيلها من قبل أمازون للأشخاص الذين يعانون من الأعراض ويتم عزلهم ذاتيًا فى الأسبوع المقبل.

وقالت البروفيسور شارون بيكوك، مدير خدمة العدوى الوطنية فى PHE، لأعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجرد انتهاء الاختبارات، "سيتم توزيعهم على المجتمع".

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وقال وزير الصحة مات هانكوك أن حكومة المملكة المتحدة اشترت ملايين الاختبارات يوم الثلاثاء وطلبت ملايين أخرى.

يتضمن اختبار الأجسام المضادة وخز الإصبع وتحليل قطرة دم فى جهاز يشبه اختبار الحمل. وسيعرف الشخص الذى يستخدمه إذا كان لديه مرض كوفيد-19 ليتمكن من التصرف وفقًا لذلك.

وقالت بيكوك أن الاختبارات ستكون متاحة "بشكل مطلق" فى غضون أيام، بدلاً من أسابيع أو شهور.

وقالت: "تم شراء عدة ملايين من الاختبارات لاستخدامها. إنها منتجات جديدة تمامًا. ,بمجرد اختبارهم هذا الأسبوع ووصول الجزء الأكبر من الاختبارات، سيتم توزيعها على المجتمع."

سيتمكن العاملون الرئيسيون، بمن فيهم أطباء وممرضات الخدمة الصحية الوطنية، من اتخاذ قرارات أسرع بشأن العزل الذاتى أو العودة إلى العمل على الخطوط الأمامية للوباء باستخدام مجموعة الاختبار الجديدة.