شكرا لقرائتكم خبر عن لا يرى بالعين المجردة.. كم يبلغ حجم فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة لكنه هدد العالم أجمع، فيروس كورونا الجديد covid-19 الذى ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية، ما هو وكم يبلغ حجم هذا الكائن الدقيق للغاية وكيف رآه العلماء تحت عدسات الميكروسكوب.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وفقاً لموقع منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس كورونا ينتمي إلى سلسلة من الفيروسات التاجية التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان.

وذكرت أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد خطورة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19.





حجم فيروس كورونا ما هو؟

ذكر موقع ncbi أن فيروس كورونا كروى وقطره يبلغ، حوالي 125 نانومتر، وفقاً للعلماء الذين حددوه عن طريق التصوير المقطعي بالميكروسكوب.

وقال موقع "New scientist" أن حجم جينومات فيروس كورونا تتراوح حوالي 26000 إلى 32000 قاعدة أو "حروف" RNA في الطول.

وتحيط جزيئات الفيروس التاجي بطبقة خارجية دهنية تسمى مظروفًا وعادة ما تظهر كروية، كما يظهر تحت المجهر الإلكتروني ، مع تاج أو "كورونا" من المسامير.

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والسمة الأبرز لفيروس كورونا هو وجود أشكال منبثقة من الفيروس تشبه المسامير البارزة للخارج، وتعطيه مظهر الهالة الشمسية، أو التاج، لذا جاء اسم الفيروسات التاجية.

والفيروسات التاجية هي مجموعة من الفيروسات التي عادة ما تسبب أمراض خفيفة، مثل نزلات البرد، ومع ذلك ، يمكن أن تصيب أنواع معينة من الفيروس التاجي مجرى الهواء السفلي، مما يتسبب في أمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية.



فيروس كورونا

التسلسل الجيني لفيروس كوفيد -19

قامت السلطات الصحية الصينية بدراسة تسلسل جينوم الفيروس التاجي الجديد "كورونا" وشاركت المعلومات بحيث يمكن للسلطات في البلدان الأخرى أيضًا اختبار الأشخاص للكشف عن الفيروس.

تكرر الفيروسات التاجية جينومات RNA الخاصة بها باستخدام إنزيمات تسمى polymerases RNA المعتمدة على RNA ، والتي تكون عرضة للأخطاء ، ولكن التحليل الجينومي حتى الآن يشير إلى أن covid-19 يتحور ببطء، مما يقلل من فرصة تغيره ليصبح أكثر فتكًا.