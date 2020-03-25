"نتنياهو" يتوقع مليون إصابة بفيروس "كورونا" في إسرائيل و10 آلاف حالة وفاة

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من إمكانية وصول عدد مصابي فيروس كورونا في إسرائيل، إلى مليون مصاب، ووفاة نحو عشرة آلاف شخص، في حال تحقق السيناريو الأكثر سوءا لوزارة الصحة.

ونقلت مواقع إخبارية إسرائيلية، بينها القناة الإسرائيلية (12)عن نتنياهو قوله خلال اجتماع على الهاتف مع وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين "يمكن أن نصل الى مليون مصاب خلال شهر، في وضع صعب كهذا يمكن أن يكون هناك عشرة آلاف حالة وفاة في إسرائيل، كما تنبأت التوقعات الأكثر سوءا لوزارة الصحة".

وكان نتنياهو قد حذر في الأسابيع الأخيرة من أن عدم التزام الإسرائيليين بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، من شأنه أن يضاعف عدد المصابين بالفيروس.

ورجّحت مواقع إعلامية إسرائيلية، أن تصادق الحكومة على قيود أكثر صرامة على حركة المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 1656، بعد الكشف عن 214 إصابة جديدة خلال ساعات الليل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الوزارة قولها إن حالة 31 من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج "حرجة".

وأضافت إن 47 مصابا من مجمل المصابين حالتهم متوسطة، أما باقي المصابين فحالتهم طفيفة.

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وكانت إسرائيل قد أعلنت عن حالة وفاة واحدة، الأسبوع الماضي.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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