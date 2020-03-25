تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرحلى القمح بالحليب

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- القمح : كوب (حبوب / مقشر)

- ماء دافئ : 4 اكواب

- حليب : 6 اكواب (سائل)

- سكر : كوب ونصف

- زبيب : نصف كوب

- فستق حلبي : نصف كوب (مقشر)

- لوز : نصف كوب (مقشر)

- مستكة : 5 حبات

- ماء الزهر : ربع كوب

- نشاء الذرة : ربع كوب (مذاب في نصف كوب ماء)

طريقة التحضير بعد تنقية القمح وغسله انقعيه في الماء ليلة كاملة.

صفي القمح وضعيه في قدر الضغط مع الماء واتركيه ساعة.

بعدها أضيفي الحليب وحركي جيداً واتركيه على نار متوسطة نصف ساعة مع التحريك من وقت لآخر بملعقة خشبية.

أضيفي النشا المذوب بالماء وحركي ثم أضيفي السكر وحركي 5 دقائق.

دقي حبوب المستكة مع ملعقة صغيرة من السكر حتى تنعم ثم أضيفيها للقمح والحليب وحركي جيداً.

أطفئي النار ثم أضيفي ماء الزهر والمكسرات.

اسكبيها في الأطباق وقدميها.

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