القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : مغلف

- دقيق : كوب

- ملح : رشّة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير 1. في الخلاط الكهربائي، ضعي السكر مع البيكنج باودر والدقيق والملح والزبدة. 2. اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس. 3. اتركي الخليط يرتاح لـ10 دقائق. 4. حمّي مقلاة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة. 5. خذي حوالي فنجان قهوة مليء بخليط الكيك واسكبيه في المقلاة. 6. اتركي قطعة البان كيك تنضج من الأسفل ثمّ اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تنضج أيضاً. Advertisements 7. كرري العملية للإنتهاء من كلّ كمية الخليط. 8. في كلّ طبق، ضعي قطعتين أو ثلاث قطع بان كيك فوق بعضها. 9. زيّني بحسب الرغبة بالفواكة أو الشوكولاتة أو الزبدة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحم بصوص الزبدة والثوم طريقة تحضير وإعداد كوكيز الزبدة لضيافة العيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بدون حليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.