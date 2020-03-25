القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- طحين : كوب وربع

- الشوفان : نصف كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : كوب وربع (خالي الدسم)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير 1. اخلطي الطحين مع الشوفان والبيكنج باودر والملح في وعاء. 2. في وعاء آخر اخلطي البيض مع الزيت والحليب. 3. أضيفي خليط البيض والحليب والزيت لخليط الطحين والشوفان وقلبي حتى تصبح عجينة سائلة. 4. سخني ملعقة الزيت في مقلاة على نار متوسطة، وأضيفي ربع كوب من الخليط واتركيه لمدة 2 دقيقة حتى يتحمر. Advertisements 5. ثم اقلبي البان كيك على الوجه الآخر حتى يتحمر. 6. قدميه ساخناً إلى جانب الكريمة اللايت أو العسل والفواكة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك الشوفان للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.