تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل مع جبن الموزاريلا



المقادير

- خس : 2 كوب (مفروم خشن)

- خيار : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم حلقات رفيعة)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- الفجل : 4 حبات (مفروم حلقات أو مكعبات)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : كوب (طازج / مقطع مكعبات صغيرة)

طريقة التحضير 1. اخلطي الخس والبصل والفجل والخيار وجبن الموزاريلا الطازج المقطع في طبق عميق واسع. 2. اخلطي عصير الليمون مع الملح والزيت والفلفل الأسود. 3. صبي الخليط فوق السلطة. Advertisements 4. حركي المزيج حتى تتجانس المكونات وقدميها فوراً. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالسبانخ والبازيلا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

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