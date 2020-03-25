القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الفجل : 3 اكواب (مفروم)

- كريمة الطبخ : 2 كوب (قليلة الدسم)

- الجبنة البيضاء : نصف كوب (قليلة الدسم)

- البصل : 1 حبة

- الثوم : 5 فصوص

- مرق خضار : 1 مكعب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الماء : لتر ونصف

- بقدونس : 4 ملاعق كبيرة (مفروم)

- صنوبر : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير في قدر على النار، ضعي الماء وأضيفي مكعب الخضار والبهارات.

افرمي الفجل، البصل والثوم ثم أضيفيهم إلى المرق واتركيهم على النار لمدة 10 دقائق.

ضعي الكريمة، الجبن فوق القدر ثم ضعي المزيج في الخلاط الكهربائي واخلطي للحصول على خليط ناعم جداً.

أعيدي الخليط إلى القدر وضعيه على النار لمدة 30 دقيقة.

ارفعي القدر عن النار، اسكبي في طبق ثم زيّنيها بأوراق الفجل والصنوبر، قدمي الشوربة ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالسبانخ والبازيلا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير شوربة الفجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.