تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب



المقادير

- الفجل : 3 حبات (مفروم مربعات)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الشبت : ملعقة كبيرة (مفروم)

- النعناع : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير اخلطي الفجل مع البقدونس والنعنع والشبت في طبق.

وزعي عصير الليمون والخل والزيت والملح.

قلبي السلطة جيداً وقدميها. قد يهمك ايضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بالفجل

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