تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالسبانخ والبازيلا



المقادير

- البازيلاء : كوب (مجمدة مسلوقة ومصفاة)

- السبانخ : كوب (بيبي)

- الفجل : 5 حبات (مقطع شرائح رفيعة)

- خل التفاح : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير اخلطي السبانخ مع البازيلا والفجل في طبق.

اخلطي خل التفاح مع الملح والزيت وعصير الليمون وصبي المزيج فوق السلطة وحركيها حتى تتجانس المكونات.

قدمي السلطة فوراً. قد يهمك ايضا: طريقة إعداد وتحضير سلطة الفجل بالبقدونس والأعشاب تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الملفوف الأحمر بالفجل

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