الأفكار السلبية وعادات النوم السيئة يزيد فرص الاكتئاب لدى المراهقين

أفاد باحثون بأن سيطرة الأفكار السلبية -والسعي لتحقيق الكمال- يبقي المراهقين مستيقظين في الليل، مما يزيد من فرصهم في الاكتئاب والقلق.

جاء ذلك في دراسة أجريت عبر شبكة الانترنت على ما يقرب من 400 مراهق تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا.

وأكدت الدراسة – التي نشرت في مجلة (سليب هيلث) – وجود صلة بين التفكير السلبي المتكرر وبين تأخر النوم.

وقال الباحث في الدراسة مايكل جراديسار، الأستاذ فى جامعة (فليندرز) في أستراليا :”التفكير السلبي المتكرر يتشكل عادة ويمكن أن يسهم بشكل كبير في جعل النوم صعبًا ويسبب مزاجًا مكتئبًا لدى المراهقين ، الذين يحبون بالفعل البقاء مستيقظين في وقت متأخر من الليل”.

وأضاف :”هذه الدراسة تدعم الحاجة إلى التعرف على التفكير السلبي المتكرر في منع وعلاج مشاكل النوم ، إلى جانب الاختلافات الفردية في الكمالية والمزاجية”.

ووفقا للباحثين ، فإن دور التفكير السلبي المتكرر والكمالية في شرح العلاقة بين مشاكل بداية النوم والمزاج المكتئب له آثار سريرية مهمة من خلال توفير أهداف علاجية محتملة.

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وتشير الدراسات الدولية إلى أن الاكتئاب يصيب ما بين 3 في المائة و80 في المائة من المراهقين.. غالبًا ما يتكرر المرض وقد يستمر في التطور إلى اضطرابات اكتئابية أكثر حدة خلال فترة البلوغ.

وقال الباحثون إن الاكتئاب لدى المراهقين يمكن أن يسبب ضعف التركيز وفقدان الاهتمام بالعمل المدرسي وصعوبات في العلاقات بين الأقران وحتى الانتحار .. يؤكد الباحثون أن النوم يلعب دورًا مهمًا في منع وعلاج الاكتئاب لدى المراهقين.

ووفقاً للدراسة، يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية تنفيذ صحة نوم أفضل من خلال تشجيع الروتين المنتظم لوقت النوم خلال الأسبوع الدراسي وعطلات نهاية الأسبوع، وتشجيع الهواتف المحمولة على الإغلاق في وقت مبكر من المساء.. ووفقًا للباحثين أيضا، فإن أنماط الحياة المزدحمة والتوتر ووقت الشاشة تجعل المساعدة الذاتية والموارد التي يمكن الوصول إليها من أجل نوم أفضل مهمة بشكل متزايد.

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