خبراء يحذرون من أغرب أعراض «كورونا»

أصبح من المعروف لدى الكثيرين، أن الأعراض التي يعاني منها المصابون بفيروس كورونا الجديد “كوفيد – 19″، هي الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبات في الجهاز التنفسي، إلا أن خبراء حذروا من عرض آخر، وهو فقدان حاسة الشم.

ولاحظ أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الأيام الأخيرة “ازديادا في حالات فقدان الشم”، وفق ما أفاد نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، لدى عرضه التقرير اليومي بشأن الفيروس في فرنسا.

ولفت “سالومون”، إلى أن هذه الحالات تتمثل في “فقدان مفاجئ” للشم من دون انسداد في الأنف، حتى إنها تترافق أحيانا مع فقدان حاسة التذوق.

وقد تحصل حالات فقدان الشم التي كشف عنها مصابون بـ”كوفيد – 19″ بصورة معزولة، أو مع أعراض أخرى متصلة بالفيروس.

وأشار جيروم سالومون إلى أنه في حالات فقدان الشم “يجب الاتصال بالطبيب المعالج، وتفادي التطبيب الذاتي من دون استشارة خبراء”.

غير أن هذه الظاهرة لا تزال “نادرة نسبيا”، وهي تسجل عموما لدى المرضى اليافعين ممن يظهرون أشكالا “غير متقدمة” من المرض، بحسب المسؤول في وزارة الصحة.

وكانت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة في فرنسا وجهت، الجمعة، نداءً بشأن ازدياد هذه الحالات، جرت مشاركته من جانب أطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس المجلس الوطني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة جان ميشال كلين وجود “رابط بديهي” في هذه الحالات.

وقال: “ليس كل من ثبت مخبريا إصابتهم بكوفيد – 19 فقدوا الشم، لكن كل الحالات المعزولة لفاقدي الشم من دون أسباب موضعية أو التهابات هم من المصابين بكوفيد – 19”.

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وبحسب الحالات الأولى التي أوردتها شبكة الأطباء المتخصصين في هذه الحالات، فإن معظم المرضى المعنيين بهذه الحالات هم من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 23 عاما و45، كما أن الإصابات طالت اختصاصيين صحيين كثيرين بينهم عدد كبير من أطباء الأنف والأذن والحنجرة.

وأوضح جان ميشال كلين أن “الأشخاص الذين يشعرون بانعدام حاسة الشم لديهم يجب أن يحجروا على أنفسهم كتدبير احترازي، كما عليهم وضع قناع حتى على المستوى العائلي”.

وخلافا لما يحصل في حالات فقدان الشم التقليدية، يوصي الطبيب بعدم تناول الستيرويدات القشرية “التي تخفف دفاعات المناعة”.

وفي ضوء هذه الملاحظات الأولى، أخطر الأطباء المتخصصون في المجال مراجع الطب العام ووزارة الصحة بالأمر، وهم سيدرسون هذه الظاهرة.

ولفت جان ميشال كلين إلى أن دراسات ألمانية وأمريكية خلصت إلى تسجيل الأعراض عينها.

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