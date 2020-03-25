8 نصائح لمرضى الحساسية بسبب الطقس الحالى

أكد الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، علي 8 نصائح لمرضى الحساسية خلال الطقس الحالى، نظرا لتخوف الكثير من الحساسية وتعرض البعض لنزلات البرد.

طرق الوقاية من نزلات البرد بحسب الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:

1. تجنب الخروج من المنزل، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي، مثل مرضى الربو ومرضى حساسية الأنف وحساسية العين.

2. استخدام ماسكات ضد الأتربة، أو تغطية الأنف بكوفية أو إيشارب أو منديل.

3. غسل الوجه والرأس بعد الوصول إلى البيت أو العمل.

4. تنظيف الأنف باستمرار.

5. التخلص من الأتربة فى المنازل أو أماكن العمل أو السيارات بالمسح بقطعة قماش قطنى أفضل من الكنس.

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6. تغطية أجهزة التكييف.

7. إحكام غلق النوافذ والأبواب.

8. تناول أدوية علاج الحساسيات، خاصة الوقائية، التى تباعد بين فترات حدوث أزمات تحسسية.

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