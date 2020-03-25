هولندا تؤكد تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا فى البلاد

كشفت الصحة الهولندية اليوم الأربعاء عن تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا في البلاد ، جاء ذلك بحسب تصريحات خاصة ، وأعلنت السلطات الهولندية أمس تسجيل أكبر ارتفاع يومي لعدد الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس، بمعدل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة جديدة، ويرتفع بذلك إجمالى الإصابات المسجلة في البلاد إلى 5560 حالة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

كانت أعلنت السلطات المعنية فى دولة هولندا، الاثنين، تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تسجيل 545 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4749.

ويمتد تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للتأثير على كافة مناحى الحياة البشرية، فى ظل سهولة انتشاره، ولكن يبقى لهذا للفيروس تأثير آخر حيث يتم التخلص حاليا من ملايين الزهور بشكل يومى فى هولندا فى ظل تراجع الطلب عليها جراء تفشى هذا الفيروس، ويحدث ذلك للمرة الأولى.

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