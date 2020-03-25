وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم تخطت حاجز الـ19 ألفا

كشف تصريحات خاصة، أن وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها هذا الفيروس التاجى تخطت حاجز الـ19 ألفا.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم،الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج، وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.

أفادت تصريحات خاصة، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيران سجلت 143 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وفيما أعلن وزير الصحة الكويتى، تعافي 4 مصابين من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 43، وتسجيل 4 إصابات جديدة، وفى هذا السياق وصل عدد حالات الوفاة في الهند بفيروس كورونا إلى 11 حالة، في حين تجاوزت الإصابات 560 حالة.

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