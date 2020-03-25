شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر كورونا بالفعل على الصحة الجنسية للرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كل شيء يسبب العقم عند الرجال، من التلوث إلى البلاستيك إلى أواني القلي غير اللاصقة والتدخين والسمنة.. ويمكنك أن تضيف فيروس كورونا إلى قائمة الأشياء التي تسبب لك العقم ومشاكل الإنجاب، في السطور التالية نحاول الكشف عن تأثير فيروس كورونا على الصحة الجنسية للرجال.

منذ أيام نشر موقع حكومة هوبى الصينية على الإنترنت دراسة مفادها أن فيروس كورونا يمكن أن يكون ضاراً بالصحة الإنجابية للرجال، ولكن بعدها بساعات قليلة قامت الحكومة بحذف المقالة بعد أن انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى وأثارت ضجة هائلة.



فيروس كورونا

وقالت الدراسة، التي أنتجها فريق من مركز الطب التناسلي في مستشفى تونججي في ووهان، إن الرجال الذين أصيبوا بالمرض وتعافوا منه يجب أن يطلبوا المشورة الطبية بشأن ما إذا كان من الممكن أن يكون له تأثير ضار على خصوبتهم.

ووفقاً لموقع " brobible" ذكرت الدراسة أنه حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن العدوى بفيروس كورونا يمكن أن تضر بالجهاز التناسلي الذكري، إلا أنه من الممكن نظريًا لأن الفيروس التاجي كان مشابهًا وراثيًا لمرض "سارس" الذي يتسبب في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الحاد.

ماذا يفعل فيروس كورونا في الجهاز التناسلى الذكرى؟

وقالت الدراسة الصينية إن العدوى يمكن أن تؤدي إلى "خلل في التوازن المناعي في الخصيتين"، مما قد يسبب التهاب الخصية- والذي بدوره يمكن أن يقلل عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل وربما يؤدي إلى العقم.

ووفقا للباحثين الصينيين، يقوم العلماء بفحص البيانات الموجودة حول المستقبلات، والتي "هي هياكل خاصة يمكن العثور عليها في أغشية الخلايا التي ترتبط بجزيئات متخصصة."

كما يقوم الباحثون بالتركيز على إنزيم تحويل مستقبلات الخلية المضيفة 2 (ACE2)، والذي يوجد في متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الشديدة (سارس) وكذلك فيروس كورونا.

يغزو كل كورونا وسارس الخلايا عن طريق الاندماج إنزيم Ace2، والذي يوجد بكميات كبيرة في الخصيتين ، وكذلك في الأعضاء الأخرى مثل الكلى والقلب.

ولاحظ الباحثون تلف الخصيتين لدى بعض المرضى الذكور أثناء تفشي السارس في عامي 2002 و 2003.

ونصحت الدراسة بأن الرجال الذين أصيبوا بالمرض يجب أن يطلبوا المشورة الطبية "حتى يتم اكتشاف المشاكل وعلاجها في أقرب وقت ممكن".

Advertisements



فيروس كورونا والصحة الجنسية للرجال

لماذا حذفت حكومة هوبى الصينية الدراسة حول تأثير كورونا على الصحة الجنسية للرجال؟

قالت جريدة soutchinamorning post إنها تواصلت مع حكومة مقاطعة هوبى لسؤالها لماذا تم حذف الدراسة التي تتحدث عن تأثير كورونا على الصحة الجنسية للرجال- والذي تم نشره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الحكومة الصينية رفضت التعليق.

ب

عد حذف الدراسة.. علماء ذكورة يردون على تأثير فيروس كورونا على الصحة الجنسية للرجال قال تشي جوانجتشونج، عالم الذكورة في مستشفى يويانج للطب الصيني التقليدي والطب الغربي في شنجهاي، إنه من المألوف أن تسبب العدوى الفيروسية مشاكل في الجهاز التناسلي الذكري، وإنتاج الحيوانات المنوية، وتكوين الهرمونات الجنسية.

وأوضح أن العديد من الفيروسات تؤثر على خصوبة الذكور، بما في ذلك تلك التي تسبب التهاب الكبد B والنكاف، مشيراً إلى إن ثلث مرضى النكاف يصابون بالتهاب الخصية، وفي بعض الحالات تصبح الخصيتان أصغر، مما يؤدي إلى العقم.

وقال "لقد استقبلت عدد قليل من مرضى سارس يعانون من العقم على مر السنين، ولكن العينة صغيرة للغاية لاستخلاص أي نتيجة".

وتابع قائلاً "بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بالفيروس الجديد ويخططون للإنجاب أقترح عليهم إجراء اختبار للخصوبة."

وقالت دراسة أخرى أجراها أطباء المسالك البولية في مستشفى Suzhou Affiliated Hospital بجامعة Nanjing ونشرت في medRxiv أن فيروس كورونا الجديد قد يرتبط مباشرة بخلايا Ace2 الإيجابية ويضر بكلى الرجل وأنسجة الخصيتين ، مما قد يسبب أورامًا.

وقالت الصحيفة "يجب على الأطباء الانتباه إلى خطر آفات الخصية لدى المرضى أثناء العلاج بالمستشفى والمتابعة السريرية اللاحقة ، خاصة التقييم والتدخل المناسب في خصوبة المرضى الصغار".

انتقادات للدراسة الصينية

وكان هناك العديد من الأطباء الذين انتقدوا النتائج الخاصة بالدراسة ويشيرون إلى أن هذا أمر نظري فقط ولم يتم إثباته من خلال دراسة طبية فعلية حتى الآن.

و قال البروفيسور ألان بيسي، الخبير الرائد في خصوبة الذكور في جامعة شيفيلد في إنجلترا، "في الوقت الحالي، من السابق لأوانه إلى حد ما أن نستنتج من هذه الدراسة أن فيروس كورونا سيؤثر بالتأكيد على خصوبة الذكور، ولكن من المفيد أن المؤلفين أثاروا هذا القلق حتى يتمكن الباحثون في الوقت المناسب من إجراء الأبحاث.