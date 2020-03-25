كيف تعرف أنك مصاب بفيروس كورونا من دون PCR؟

بعد أن تحوَّل فيروس كورونا إلى جائحة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ سادت مخاوف الكثيرين من إمكانية الإصابة به رغم عدم ظهور أعراض على البعض.

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لكن في المقابل أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق أنه يمكن من خلال بعض التحاليل معرفة هل الشخص مصاب بفيروس كورونا أو لا دون القيام بتحليل PCR أو مسحات الحلق.

لفت عميد معهد القلب من خلال منشور له عبر صفحته على الفيس بوك أن الحل قامت به دولة مثل الصين خلال الأيام الماضية من خلال فحص مدى الإصابة من خلال بعض التحاليل البسيطة لإمكانية عمل تحليل PCR أو مسحات الحلق للشعب بأكمله؛ خاصة أنه في كثير من الأحيان يكون البعض حاملاً لعدوى فيروس كورونا دون أن تظهر عليه أي أعراض، وأبرز تلك التحاليل هي:

1- تحليل صورة دم كاملة CBC

2- سرعة الترسيب ESR

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3- تحاليل inflammatory mediators مثل IL1، IL6، IL10 وهي قد تكون مؤشراً لزيادة مؤشرات الالتهاب العام فى الجسم

4 - C reactive protein

5. D-Dimer

6. إنزيمات الكبد ‏ALT و‏AST

لأن دخول أي فيروسات للجسم يتسب في حدوث خلل في أنزيمات الكبد وخلل في القناة الهضمية.

أما بالنسبة لمرضى القلب فيجب قياس سرعة وظائف القلب من خلال troponin.

أما إذا كانت هناك أعراض ضيق تنفس ونهجان يجب قياس نسبة الأكسجين في الدم، وفي حالة انخفاضه يجب عمل أشعة مقطعية بالكمبيوتر على الصدر. ‏

وفي النهاية أكد الدكتور جمال شعبان أن عمل المسحة والـPCR هما المؤشران الأساسيان في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.