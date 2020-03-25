أي أنواع الشوكولاته هي الأكثر إفادة للصحة بحسب خبراء التغذية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جميعنا يعرف أن أنواع الشوكولاته الداكنة عادة ما تحوي الكثير من المعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للصحة، ولا مانع من تدليل النفس بتناول قطعة منها من وقت لآخر.

وعلقت على ذلك ميريديث برايس، مؤسسِة مركز برايسلس للتغذية والهناءة الشخصية، بقولها: "أنا من مدمني تناول الشوكولاته وأؤمن تمامًا بوجود مساحة في النظام الغذائي الصحي للشوكولاته وغيرها من الحلويات. وأُفَضِّل انتقاء الخيارات الصحية كما الشوكولاته الداكنة. والشيء الأهم من وجهة نظري هو التركيز على دمج الأطعمة المفيدة في النظام الغذائي (فواكه، خضار، حبوب كاملة إلخ) بدلًا من التقيد بنوعية الأطعمة التي يكون لزاما علينا الحد من تناولها في الأخير".

ونقدم فيما يلي قائمة بترتيب أفضل أنواع الشوكولاته من الناحية الصحية بحسب تقييم 3 من خبراء التغذية المتخصصين واستنادًا إلى بيانات بحثية من الأفضل للأسوأ.

وجاء هذا الترتيب وفقا لآراء الخبراء كما يلي:

الترتيب حسب تقييم ميريديث برايس:

سنيكرز

تويكس

كيت كات

هيرشيز جولد

هيرشيز كوكيز آند كريم

ألموند جوي

هيرشيز ميلك شوكوليت بار

ريزيس ستيكس

ميلكي واي

واعتبرت ميريديث أن شولاكوته "سنيكرز" هي الخيار الأكثر إفادة للصحة نظرًا لاحتوائها على أقل كمية من الدهون المشبعة (23%)، وهو ما يعزز من قيمتها الغذائية.

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التقييم حسب ناتالي ريزو وهي خبيرة تغذية معتمدة:

هيرشيز ميلك شوكوليت بار

ريزيس ستيكس

سنيكرز

تويكس

ميلكي واي

ألموند جوي

كيت كات

هيرشيز جولد

هيرشيز كوكيز آند كريم

واعتبرت ناتالي أن شوكولاته "هيرشيز ميلك شوكوليت بار" هي الخيار الأكثر إفادة للصحة نظرًا لاحتوائها على أكثر المكونات النقية، التي تم تصنيعها من شوكولاته حليب فقط، بدون العديد من الإضافات الصناعية، ما يجعلها ذات قيمة مميزة.

التقييم حسب جوناثان فالديز وهو صاحب مركز التغذية Genki Nutrition والمتحدث الإعلامي باسم أكاديمية مدينة نيويورك للتغذية وعلم التغذية:

ريزيس ستيكس

كيت كات

هيرشيز كوكيز آند كريم

هيرشيز جولد

ألموند جوي

هيرشيز ميلك شوكوليت بار

ميلكي واي

سنيكرز

تويكس

واعتبر جوناثان ان شوكولاته "ريزيس ستيكس" هو الخيار الأكثر إفادة للصحة، لأنها تحتوي على أقل كمية من الدهون المشبعة مقارنة بباقي أنواع الشوكولاته والحلوى.