إيطاليا تشهد "يومًا حزينًا" والبنتاغون يُحذِّر من الأسوأ في أحدث تطورات فيروس "كورونا"

يواصل فيروس "كورونا" المستجد الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ18 ألفا، رغم تضافر الجهود الدولية للحد من انتشار الوباء، وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج، فيما شهدت إيطاليا يومًا حزينًا، دفع السلطات إلى تغليظ عقوبة مخالفي "أوامر كورونا"، هذا وحذَّرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" من الأسوأ.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218، وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة 4 حالات عن اليوم السابق.

وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بارتفاع عدد حالات الوفاة في الهند بفيروس كورونا إلى 11 حالة، في حين تجاوزت الإصابات 560 حالة.

- عاود عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه في إيطاليا، الثلاثاء، مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع.

- ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا بواقع 7 حالات ليصل إلى 44، فيما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 343 حالة ليصل إلى 1872.

- رئيس بنما يفرض حجرا صحيا شاملا لمكافحة كورونا.

- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، غاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل في منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

- أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- عمدة نيويورك: عدد الحالات المصابة وصل إلى 14776 إصابة بفيروس كورونا في المدينة وعدد الوفيات الجديدة 131 شخصا.

- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1930 إصابة.

- وقال ترامب إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

- يتخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيز التنفيذ.

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- أوقع فيروس كورونا المستجد 18259 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

"يوم حزين" في إيطاليا وتغليظ عقوبة المخالفين

عاود عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد ارتفاعه في إيطاليا، الثلاثاء، مع تسجيل 743 وفاة إضافية بعد يومين من التراجع، وفق حصيلة للدفاع المدني، فيما قررت الحكومة الإيطالية زيادة قيمة الغرامات على المخالفين لأمر الإغلاق، ومع تسجيل أكثر من 6800 وفاة تعد إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء، لكن هذه الحصيلة أشارت إلى ارتفاع لعدد الإصابات بنسبة 8 بالمئة "من أصل نحو 70 ألف حالة" على غرار الاثنين، وهي النسبة الأدنى منذ بدء انتشار الوباء في إيطاليا.

وأعلن المسؤول عن الدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" أن "نتائج التدابير المتخذة قبل أسبوعين بدأت تظهر"، وتبقى لومبارديا في شمال البلاد المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس مع 4178 وفاة من أصل 6820 في مجمل أنحاء البلاد إلى اليوم تليها إيميليا-رومانيا مع 985 وفاة.كما سجل في منطقة لومبارديا أكبر عدد إصابات، 30700 و3 إصابات من أصل 69176 في مجمل البلاد، بحسب أرقام الدفاع المدني، وباتت كل المناطق في إيطاليا في حالة حداد بما أن أول حالة وفاة سجلت الاثنين في بازيليكاتا (جنوب)، التي تعد حوالي 500 ألف نسمة، ورغم تعبيرهم عن ارتياح خجول بشأن احتواء الوباء، دعا الأطباء والعلماء الإيطاليون إلى مواصلة جهودهم، فيما يبدأ 60 مليون إيطالي أسبوع العزل الثالث.

رفع قيمة الغرامات

وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أن الغرامات بحق المخالفين لتدابير العزل وأولئك الذين يتنقلون بدون مبرر، باتت تراوح بين 400 و3 آلاف يورو، وأضاف "من الصعب معرفة عدد الأشخاص المصابين. لقد زدنا عدد الأسرة في أقسام العناية الفائقة في البلاد من 5343 إلى 8370". وتابع، "نعيش أوقاتا دراماتيكية لكننا سنتعامل مع الوضع بشكل فعال"، وتم إجراء 300 ألف اختبار في إيطاليا، وتدابير العزل التي فرضتها الحكومة الإيطالية مطبقة منذ أسبوعين، لكن كونتي الذي سيتوجه إلى البرلمان الأربعاء حذر في نهاية الأسبوع من إمكانية تمديدها، ويبدأ الإيطاليون الأسبوع الثالث في العزل والحياة الاقتصادية في البلاد تسير ببطء.

البنتاغون "يترقب"ويحذر من الأسوأ

قال قادة بارزون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الثلاثاء، "إن تفشي فيروس "كورونا" سريع الانتشار في الولايات المتحدة قد يستمر لعدة أشهر وإن الجيش سيواصل دعم جهود التصدي له ما دامت الضرورة تقتضي ذلك.وأودى الفيروس بحياة ما يزيد على 660 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 50 ألفا، وقال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، عندما سئل خلال ملتقى حكومي عبر الإنترنت عن المدة، التي يمكن أن يستمر فيها التفشي وإلى متى سيواصل الجيش دعمه لجهود التصدي للفيروس، "أعتقد أننا في حاجة لأن نضع في خططنا استمراره لبضعة أشهر على الأقل، ونحن نتخذ جميع الإجراءات الوقائية للقيام بذلك".

وخلال الملتقى ذاته، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة إنه في حين أن المدى الزمني غير واضح، فإنه بالنظر إلى تجارب بلدان أخرى، والتي قد تنطبق أو لا تنطبق على الولايات المتحدة، فقد يستمر التفشي حتى يوليو، وأضاف، "إذا كانت تنطبق، فإننا نعتقد على الأرجح استمرار التفشي حتى أواخر مايو/ آيار أو يونيو/ حزيران وربما أواخر يوليو/ تموز".وأعلن البنتاغون في وقت سابق، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الجيش بلغ 174، وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أن يشهد العالم ارتفاعا "كبيرا" في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 338 ألف شخص حتى الآن.

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