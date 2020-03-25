تقرير يرصد تطورات فيروس "كورونا" حول العالم لحظة بلحظة

تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ18 ألفا.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وإن جميعها كانت لمسافرين قادمين من الخارج. وأضافت أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 47 من 78 في اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 81218.وبلغ عدد وفيات الجائحة في البر الرئيسي 3281 حتى نهاية أمس بزيادة 4 حالات عن اليوم السابق.

وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، غاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل في منتصف الليل لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

- أكد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

- كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- عمدة نيويورك: عدد الحالات المصابة وصل إلى 14776 إصابة بفيروس كورونا في المدينة وعدد الوفيات الجديدة 131 شخصا.

- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1930 إصابة.

- قال ترامب إن القيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات انتحار أو وفيات أخرى.

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- يتخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيز التنفيذ.

- أوقع فيروس كورونا المستجد 18259 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

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