كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:41 صباحاً - تعاني العديد من السيدات أثناء الحمل من غثيان الحمل، الذي لا يكاد ينقطع سواء في أوائل أشهر الحمل، إلى انتهاء الحمل، فماذا عن علاج غثيان الحمل، الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد، توضح معلومات هامة عن علاج غثيان الحمل.

علاج غثيان الحمل

إذا استمرت أعراض غثيان الصباح لديك، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بمكملات فيتامين بـ - 6 (البيريدوكسين) والزنجبيل، إذا كنت لا تزالين لديك أعراض، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية بأدوية مضادة للغثيان بوصفة طبية ،قد يسبب الغثيان والقيء المعتدل للحمل الجفاف، وعدم التوازن. يوصى بالسوائل الإضافية والأدوية الموصوفة لعلاج غثيان الصباح المعتدل أو الشديد ،سيتحدث طبيبك عن عدد مرات الغثيان، وعدد المرات التي تقيأت فيها، وما إذا كان بإمكانك تقليل السوائل، وما إذا كنتِ قد جربت العلاجات المنزلية. هناك عدد من الأدوية الموصوفة طبياً التي يمكن تناولها أثناء الغثيان والقيء في الحمل، يوصي طبيبك بخيار آمن، بناءً على شدة الأعراض، استشيري طبيبك قبل تناول أي أدوية أو مكملات بدون وصفة طبية أثناء الحمل، إذا كنتِ مصابة بفرط القيء الحملي، فقد تحتاجين إلى العلاج بالسوائل الوريدية (IV) والأدوية المضادة للغثيان في المستشفى.

علاج غثيان الحمل بالمنزل



اختيار الأطعمة بعناية

حددي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والقليل من الدهون السهلة الهضم، وتجنبي الأطعمة الدهنية والتوابل الدهنية، قد يسهل هضم الأطعمة الخفيفة، مثل الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص، الأطعمة المالحة مفيدة في بعض الأحيان، مثل الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل مثل مصاصات الزنجبيل.

تناول وجبة خفيفة



في كثير من الأحيان. قبل النهوض من الفراش صباحاً، تناولي القليل من بسكويت الصودا أو قطعة خبز محمص جاف.

شرب الكثير من السوائل

ارتشاف الماء أو الزنجبيل. استهداف ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل الخالية من الكافيين يومياً.

انتبهي إلى محفزات الغثيان



تجنب الأطعمة أو الروائح التي تجعل الغثيان أسوأ.

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تنفسي هواءً نقيًا

إذا سمحت الأحوال الجوية، فافتحي النوافذ في منزلك أو مكان عملك، قومي بنزهة يومية في الهواء الطلق.

اعتني بفيتامينات ما قبل الولادة



إذا كنتِ تشعرين بالغثيان بعد تناول فيتامينات ما قبل الولادة، فتناول الفيتامينات مع وجبة خفيفة أو قبل النوم مباشرة، إذا لم تساعد هذه الخطوات، فاسألي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها الحصول على الحديد والفيتامينات التي تحتاجينها أثناء الحمل.

اشطفي فمك بعد التقيؤ



يمكن أن يتسبب حمض المعدة في إتلاف المينا الموجودة على أسنانك. إذا أمكنك، اشطفي فمك بكوب من الماء ممزوجاً بملعقة صغيرة من صودا الخبز. يساعد ذلك على تحييد الحمض وحماية أسنانك.

الطب البديل تم اقتراح علاجات بديلة مختلفة لغثيان الصباح .



زنجبيل



يبدو أن مكملات الزنجبيل العشبية تخفف من غثيان الصباح لدى بعض النساء، تشير معظم الأبحاث إلى أنه يمكن استخدام الزنجبيل بأمان أثناء الحمل، ولكن هناك بعض القلق من أن الزنجبيل قد يؤثر على هرمونات الجنس الجنينية.

التنويم المغناطيسي



رغم قلة الأبحاث حول هذا الموضوع، إلا أن بعض النساء وجدن الراحة من غثيان الصباح من خلال التنويم المغناطيسي.



العلاج العطري



رغم وجود القليل من الأبحاث حول هذا الموضوع، إلا أن بعض الروائح، التي يتم إنشاؤها عادة باستخدام الزيوت العطرية (العلاج العطري)، يمكن أن تساعد بعض النساء على التعامل مع غثيان الصباح.