كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:41 صباحاً - تعشق الفتيات منذ الصغر ارتداء فساتين سواريه تشبه فساتين العروسة، فهي تحلم بهذا اليوم منذ طفولتها، لذلك تهتم كل طفلة باختيار أفضل فساتين سواريه تناسبها وتناسب المناسبة الخاصة التي تريد أن تتألق فيها لتصبح مثل العروس...جمعنا لكم في هذا المقال أحدث وأفضل فساتين أطفال سواريه.

فساتين أطفال سواريه

فساتين السواريه الخاصة بالبنات لا تختلف كثيراً عن فساتين السواريه الخاصة بالفتيات في القصات ذاتها ونوعية الأقمشة المستخدمة بها تتماثل تماماً، فيتم استخدام الأقمشة والساتان والجيبر.

أما بالنسبة لقصات فساتين أطفال سواريه البنات فتمثل الأصفر والأخضر والأزرق والأبيض والوردي والبمبي التي تنعم بالألوان الطبيعية المنعشة.

يمكن اختيار فساتين أطفال سورايه من خلال الموديل الذي يناسب طفلتك بشكل كبير يكون منفوشاً من الأسفل، أما باستايل الطبقات أو باستايل القصير من الأمام والطويل من الخلف أو لقصات مختلفة من الأسفل والشكل ككل.

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إن كنت تحضرين لحفلة أو مناسبة بعد أيام قليلة يمكنك مشاهدة صور فساتين أطفال سواريه، واستلهمي منها إطلالة طفلتك.