كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:41 صباحاً - تحار أغلب الأمهات في ظهور بعض البقع الجلدية على الطفل، التي صنفها أطباء الجلدية بالأكزيما فما هي أكزيما الأطفال؟ على سبيل المثال، zuh - MUH هو اسم لمجموعة من الحالات التي تتسبب في أن يصبح الجلد أحمر، وملتهباً. الملايين من الأطفال يعانون من التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما).

أنواع الأكزيما للأطفال



قالت الدكتورة «ناهد جعفري» اختصاصي الجلدية، إن هناك عدة أنواع من الأكزيما. التهاب الجلد التأتبي، أكزيما تماس، الأكزيما خلل التعرق والتهاب الجلد الدهني، والمعروف أيضا باسم «طاقية المهد» في الأطفال الرضع، هي معظم الأنواع الشائعة التي تصيب الأطفال. غالباً ما تظهر الأكزيما، وخاصة التهاب الجلد التأتبي، في الأشهر الست الأولى إلى 5 سنوات من حياة الطفل.

معلومات عن أكزيما الأطفال

الأكزيما ليست معدية. لا يمكنك «الإمساك بها» من شخص آخر.

اعرفي محفزات طفلك الخاصة لتجنب التعرض لها.

نفذي روتيناً يومياً للاستحمام والترطيب لحماية البشرة وحبس الرطوبة.

استخدمي الأدوية التي تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة باستمرار وعلى النحو المنصوص عليه للحد من الأعراض، وتشمل هذه العلاجات التي تستلزم وصفة طبية (OTC)، والأدوية الموضعية الموصوفة، والعلاج بالضوء، ومثبطات المناعة.

لا يوجد علاج للأكزيما ولكن هناك علاجات والمزيد قادم.

قد تبدو الأكزيما، وخاصة التهاب الجلد التأتبي (AD)، وتتصرف بشكل مختلف تماماً مع تقدم طفلك في السن. من المهم أن تفهمي أي نوع من الأكزيما التي يعاني منها طفلك، وأيضاً أعراضها ومحفزاتها حتى تتمكني من علاجها وإدارتها بشكل أفضل أثناء نموها وتغيرها، الطريقة الوحيدة للتأكد من نوع الأكزيما لدى طفلك هي تحديد موعد مع طبيبك.

أسباب الأكزيما للأطفال



جلد جاف، مهيجات، الحرارة والتعرق، عدوى، مسببات الحساسية مثل وبر الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح أو الغبار، قد تكون أكزيما طفلك أسوأ في الشتاء عندما يكون الهواء جافاً، يمكن أن يسبب سيلان اللعاب تهيجاً لخدود طفلك وذقنه ورقبته.

السبب الدقيق للأكزيما غير معروف. يعرف الباحثون أن الأطفال الذين يصابون بالأكزيما يفعلون ذلك بسبب مجموعة من الجينات والمحفزات البيئية. عندما يقوم شيء ما خارج الجسم بتشغيل جهاز المناعة، فإن خلايا الجلد لا تتصرف كما يجب أن تسبب اندلاع النوبات.

نحن نعلم أيضاً أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر لها تاريخ من التهاب الجلد التأتبي أو الربو أو حمى القش (المعروفة باسم ثالوث التأتبي)، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجلد التأتبي.

هل تختلف الأكزيما بين الرضع والأطفال

قد يكون الطفح الجلدي المؤلم والمسبب للحكة على وجه الطفل أو الجذع أو الجسم (ولكن ليس في منطقة الحفاض عادة) أكزيما، تبدو الأكزيما بشكل مختلف عند الرضع والأطفال الصغار عنها في الأطفال الأكبر سناً. يتغير موقع ومظهر الأكزيما أثناء نموها.

ظهور الأكزيما في الرضّع أول 6 أشهر

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تظهر الأكزيما عادة على الوجه والخدين والذقن والجبهة وفروة الرأس. يمكن أن ينتشر أيضاً إلى مناطق أخرى من الجسم، ولكن ليس عادة في منطقة الحفاضات، حيث تحمي الرطوبة الجلد. يميل الجلد في هذه المرحلة أيضاً إلى أن يبدو أكثر احمراراً.

ظهور الأكزيما في الأطفال من 6 - 12 شهراً

في هذه المرحلة، غالباً ما تظهر الأكزيما على المرفقين والركبتين لطفلك، وهي أماكن يسهل حكها أو فركها أثناء الزحف. إذا أصيب طفح الأكزيما بالعدوى، فقد يشكل قشرة صفراء أو «نتوءات صديدية» صغيرة جداً على الجلد.

ظهور الأكزيما في الأطفال الصغار من 2 - 5 سنوات

كثيراً ما يصيب التهاب الجلد التحسسي الوجه عند الأطفال، يمكن أن تظهر كبقع حمراء مع نتوءات صغيرة كما هو موضح هنا، في سن الثانية تقريباً، من المرجح أن تظهر أكزيما طفلك في تجاعيد المرفقين والركبتين، أو على معصميه وكاحليه ويديه. قد تظهر أيضاً على الجلد حول فم طفلك والجفون، قد تبدأ بشرة طفلك تبدو جافة ومتقشرة في هذه المرحلة وتصبح سميكة بخطوط أعمق، وهذا ما يسمى الحزاز.

ظهور الأكزيما في الأطفال من 5 سنوات فأكثر

تظهر الأكزيما عادة في ثنايا المرفقين أو الركبتين. في بعض الأحيان، يكون الأمر بيد الطفل فقط - 70٪ على الأقل من الناس مصابون بأكزيما اليد في وقت ما من حياتهم. قد يكون الاحمرار والبقع المصابة بالحكة خلف أذن طفلك على قدميه أو فروة رأسه علامة على التهاب الجلد التأتبي، ولكن يمكن أن تكون هذه أيضاً أعراض حالة أخرى، مثل التهاب الجلد الدهني، الذي يمكن أن يوجد مع الأكزيما.

الفرق بين الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي عند الأطفال



الأكزيما: هي مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تتسبب في جفاف الجلد وحكه والتهابه، التهاب الجلد - المعنى الحرفي: التهاب الجلد - هي كلمة أخرى للأكزيما.

التهاب الجلد التحسسي: هو أحد أكثر أنواع الأكزيما شيوعاً، حيث يصيب 13٪ من جميع الأطفال دون سن 18 عاماً في الولايات المتحدة، يعتبر التهاب الجلد التحسسي حالة التهابية مزمنة ناتجة عن رد فعل مفرط لجهاز المناعة للمثيرات داخل الجسم وخارجه.



تعرف على ما يمكنك القيام به لمساعدة طفلك على إدارة الأكزيما



افهم أهمية التواصل مع معلمي طفلك، حتى يتمكنوا من مساعدة طفلك على التكيف بشكل أفضل في الفصل الدراسي.

احصل على أدوات ونصائح لإدارة «دورة الحكة الخدش» لطفلك حتى تحصل عائلتك بأكملها على نوم أكثر راحة.