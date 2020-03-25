كل ما تريدين معرفته عن أسابيع الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

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تبدأ مرحلة الحمل التي تستمر تسعة أشهر منذ لحظة تلقيح البويضة بواسطة الحيوان المنوي، ولذلك فيمكن أن يحسب الحمل من هذه اللحظة، فكيف يمكن تحديد مدة الحمل بدقة، وما هي الطريقة المثلى لحساب مدة الحمل؟

​الدكتور عدلي الحاج،استشاري النساء والولادة يشير للآتي حول أسابيع الحمل وطرق حسابها

1_ حساب أسابيع الحمل

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​يمكن حساب أسابيع الحمل بحيث يكون كل أربعة أسابيع تعادل شهراَ من شهور الحمل، ولكن ذلك لا يعني أن فترة الحمل هي 36 أسبوعاَ.

يحسب الحمل من تاريخ آخر دورة شهرية بعدة أيام.

مدة الحمل بالأسابيع هي 42 أسبوعاَ.

في الأسبوع الثاني من الحمل تبدأ علامات الحمل بالظهور وأولها غياب الدورة الشهرية عن المرأة الحامل، وتبدأ الحامل بالشعور بالقليل من الإكتئاب، والضعف العام في الجسم الغير مفهوم، بالاضافة للشعور بالاعياء والتقيؤ والغثيان في بعض الأحيان، بالاضافة الى التبول بشكل متكرر على غير العادة.

2_ جدول أسابيع الحمل

يمكن للحامل تتبع الجدول الآتي للحمل بالأسبوع​

حملك بالأسابيع حملك بالشهور من الأسبوع 1 إلى الأسبوع 4 الشهر الأول من الأسبوع 5 إلى الأسبوع 8 الشهر الثاني من الأسبوع 9 إلى الأسبوع 13 الشهر الثالث من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 18 الشهر الرابع من الأسبوع 19 إلى الأسبوع 22 الشهر الخامس من الأسبوع 23 إلى الأسبوع 26 الشهر السادس من الأسبوع 27 إلى الأسبوع 30 الشهر السابع من الأسبوع 31 إلى الأسبوع 35 الشهر الثامن من الأسبوع 36 إلى الأسبوع 40 الشهر التاسع خلال الأسبوعين 41 و42 حمل متأخر





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3_ عدد أسابيع الحمل

​يبلغ عدد أسابيع الحمل 42 أسبوعاَ، وهي المدة التي يتوقع فيها الولادة، ففي هذه الفترة يعتبر الحمل قد مر دون مشاكل، في مرات قليلة قد يتأخر موعد الولادة عن الأربعين أسبوع، ولكن يجب الا يتجاوز أل 42 أسسبوعاً، ويجب على الحامل متابعة الطبيب، والذي يقوم بتصوير الجنين بالسونار" الموجات فوق الصوتية"، وإجراء تخطيطاَ لقلب الجنين للتأكد من سلامته.

4- كم عدد أسابيع الحمل؟

يبلغ عدد أسابيع الحمل ما بين 40_42 أسبوعاَ، وقد تزيد الفترة وقد تنقص ولكن الزيادة والنقصان لا يعتبران في صالح الجنين، ويجب على الأم المتابعة مع طبيبها.

5_أسابيع الحمل بالأشهر

كل أربعة اسابيع تحسب شهرا، ولكن لا تعتمد مدة 36 أسبوعا كمدة للحمل، لأنه يضاف عليها أربعة اسابيع، ثم أسبوعين لأن المدة القصوى للحمل كما أسلفنا هي 42 أسبوعاَ.

​يعتبر الطبيب الألماني "فرانز نيجيلي" هو مخترع ومبتكر طريقة الحساب المعتمدة حول العالم وهي حساب تسعة أشهر وسبعة أيام منذ اليوم الأول لآخر دورة شهرية.

6_ خطورة تسمم الحمل

​يمكن أن يؤدي تسمم الحمل لموت الجنين، ويهدد حياة الأم، وتظهر الأعراض الآتية على الأم مما يعني أنها في حالة تسمم حمل

الإنفعال والهيجان لأقل سبب.

حدوث التشنجات.

وفقدان الوعي على فترات متقطعة بسبب نقص الأكسجين.

7_ علاج تسمم الحمل

​يقوم الطبيب بعدة إجراءات للسيطرة على الأعراض التي حدثت عند الحامل وتشير إلى اصابتها بتسمم الحمل من أجل سلامتها والحفاظ على الجنين لأن أعراض تسمم الحمل تعمل على تهديد حياته، ومن هذه العلاجات أو الخطوات