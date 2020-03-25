نصائح دراسية للطفل الذي يحفظ عن طريق النظر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 مارس 2020 10:41 صباحاً - يختلف كل طفل عن الآخر بطريقة استيعابه وأسلوب دراسته، فهناك الطفل الذي يتعلم عن طريق السمع، والآخر عن طريق النظر، وأيضاً هنالك من يتعلم عن طريق الحركة. عليك معرفة أسلوب طفلك في الدراسة لمساعدته في المنزل، فبإمكانك دعمه بالشكل الصحيح كي يتفوق. اتبعي النصائح الآتية المقدمة من موقع سيلفان ليرننغ الأمريكي.



إن كان أسلوب طفلك في الحفظ هو النظر فإليك الآتي:



- انصحي طفلك بأن يظلل العناوين والكلمات الهامة التي يريد حفظها كي تبرز ويتذكرها نظرياً.



- قبل قراءة الموضوع، انصحي طفلك بأن يلقي نظرة سريعة على العنوان، المقدمة، العناوين الفرعية والملخص.



- الاهتمام بالصور، الرسوم البيانية والمخططات.



- الجلوس في المقدمة في الصف لتركيز النظر على المدرس واللوح أو السبورة.

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- كتابة الملاحظات بأسلوب خارطة الأفكار.



- استخدام بطاقات ملونة عند الحفظ.