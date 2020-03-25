ظهور فيروس هانتا بالصين.. أخطر من كورونا بـ 10 أضعاف وينتشر بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الوقت الذي تسعى فيه الصين لالتقاط أنفاسها بعد الأيام العصيبة التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة نتيجة معاناتها من فيروس كورونا، حتى عاد فيروس آخر للظهور من جديد ليربك حسابات الحكومة الصينية من جديد.

ووفقا لما ذكره موقع "غلوبال تايمز"، فإن فيروس "هانتا" أو Hantavirus ظهر بالفعل في إقليم "يونان" الصيني، وتسبب في سقوط حالة الوفاة الأولى، خلال رحلة عبر القطار من "يونان" إلى إقليم "شاندونغ" الصيني.

ونقل التقرير اليوم الثلاثاء، عن مركز السيطرة على الأمراض The Centre for Disease Control قوله إن فيروس "هانتا" ينتشر بشكل رئيسي عبر القوارض، ويمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الإنسان، وهو ما حدث بالفعل في الصين، بعد تسجيل حالة الوفاة الأولى بالفيروس، وانتشر الخبر كالهشيم على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل.

ما هو فيروس "هانتا"؟

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن الفيروس ينتشر بصورة أساسية من القوارض، ويمكن أن تنقل تلك القوارض العدوى إلى الإنسان، وبالتالي فإن العدوى البشرية واردة للغاية، لأن العدوى تنتقل من إنسان إلى آخر.

وتابع المركز بقوله: "يعرف فيروس هانتا باسم العالم الجديد لـ"هانتا فيروس"، ويمكن أن يصيب الإنسان بأمراض رئوية خطيرة أو ما يعرف بـ"المتلازمة الرئوية". الأنماط الأخرى من "فيروس هانتا" معروفة باسم "العالم القديم" لـ"هانتا فيروس"، وتوجد في أوروبا وآسيا، ويمكن أن تصيب الإنسان بـ"الحمى النزفية"، مع "المتلازمة الكلوية"، وذلك بحسب المعلومات الموجودة بالفعل على موقع مركز السيطرة على الأمراض CDC.

Advertisements

توقيت حرج

ويأتي ظهور فيروس "هانتا" في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" المستجد انتشاره في العالم بأسره، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى ما يقرب من 400 ألف شخص، ووصلت الوفيات إلى 16 ألفا و500 آخرين، بينما لا يزال العالم يجاهد من أجل الوصول إلى علاج للفيروس، الذي أجبر العديد من دول العالم على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لمواجهته، ومن بينها العزل الصحي وفرض حظر التجول سواء كان جزئيا أو كليا، وإيقاف الفعاليات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

نسبة وفاة تفوق "كورونا"

وبحسب موقع CCN الأمريكي، الذي نقل تفاصيل جديدة حول المرض، عن تقرير مركز السيطرة على الأمراض، فإن معدل الوفيات بفيروس "هانتا" يفوق "كورونا" المستجد، حيث تبلغ معدلات الوفاة بعد الإصابة 36%، مقارنة بفيروس "كورونا"، الذي قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الوفاة به تصل إلى 3.4% فقط.

وأكد أن فيروس "هانتا" يملك قدرة كبيرة على اختراق الجهاز التنفسي مثل "كورونا"، إلا أن نسب الوفيات العالية التي يسجلها، والتي تصل إلى ما يزيد على 10 أضعاف معدل وفيات "كورونا" من شأنها أن تثير المزيد من القلق.

وأشار إلى أن السلطات الصينية أجرت اختبارات على 32 من ركاب الحافلة التي كان يستقلها المواطن الصيني الذي توفي جراء إصابته بفيروس "هانتا"، حيث بدأت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم في تداول الأخبار المتعلقة بالفيروس، خوفا من بداية معاناة جديدة من فيروس سقط أول ضحاياه في الصين.