شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواصفات المطلوبة للأقنعة الواقية للأطفال والمسنين والحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قناع الوجه هو أحد طرق الوقاية من عدوى فيروس كورونا، خاصة عند الخروج خارج المنزل أو التعامل مع شخص يشتبه فى إصابته بالفيروس، ووفقا لما أكدته إرشادات منظمة الصحة العالمية فيجب استخدام كمامات وأقنعه واقية طبية يمكن التخلص منها ولا ينصح أبدا بإستخدام أقنعة مصنوعة من الورق أو القطن أو الإسفنج، كما يجب استبدال القناع الواقى العادى بعد أربع ساعات من استخدامه لأنه فى حالة ارتداء القناع الواقى لفترة طويلة ستتحول إلى مكان خصب للبكتيريا والفطريات.

ويقدم التقرير التالى معلومات مهمة عن المواصفات المطلوبة لأقنعة الأطفال والمسنين والحوامل وفقا لما ذكرته وزارة الصحه الصينية.

عندما ترتدى النساء الحوامل أقنعة واقية فيجب أن يخترن نوعية أفضل تشعرهن بأكبر قدر من الراحة والاطمئنان وفقا لظروفهن الصحية.

من المعروف للجميع أن الأطفال فى سنواتهم الأولى يكونون فى طور النمو، لذا ينبغى أن يكون القناع الواقى الخاص بالأطفال صغيرا يتلائم مع شكل الوجه لديهم.

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بالنسبة لكبار السن والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالقلب والرئة، والذين ستتفاقم حالتهم الصحية سوءا عند ارتداء القناع ينبغى عليهم مراجعة الأطباء المتخصصين وطلب استشاراتهم الطبية بشأن ذلك.

أولا: يجب التمييز بين الجهة الأمامية للقناع والجهة الخلفية، فالجانب الداكن من الكمامة يجب أن يكون باتجاه الجبهة ويجب أن يكون مواجها للخارج.

ثانيا: وضع الجانب الآخر من القناع ذى الجانب الفاتح على الوجه.

ثالثا: بعد التأكد من صحة وضع القناع على الوجه بشكل صحيح يجب غسل اليدين، وتثبيت الرباط على الأذنين جيدا.

رابعا: بعد ارتداء القناع يجب الضغط على الشريطين المعدنين الواقعين على جانبى الأنف بكلتا اليدين لجعل الطرف العلوى من القناع قريبا من الأنف، ثم شد باقى القناع حتى يغطى الأنف والفم جيدا.