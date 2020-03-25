شكرا لقرائتكم خبر عن كن واقعيا مع نفسك.. أبرز النصائح للسيطرة على القلق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالقلق؟..هل تشعر بعدم الشعور بالطمأنينة بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي؟..هذا الشعور يمر به الكثيرون خوفا علي أنفسهم وعلى ذويهم، وخاصة في حالة ارتفاع عدد حالات المصابين والمتوفين بسبب كورونا.

فجميع الأشخاص يشعرون بالخوف والذعر، وهذا يعرضهم للشعور بالقلق الشديد، وبسبب هذه المشاعر السلبية تزداد فرص الإصابة بأمراض عديدة أبرزها القلب، ولذا يقدم التقرير التالي بعض النصائح التي تساهم في مساعدتك علي التخلص من القلق الناتج عن فيروس كورونا، وفقا لموقع "vox".

أكد التقرير، علي ضرورة ممارسة التمارين الرياضة يوما في المنزل لأنها تساعد بشكل كبير في تخلص المخ من الشعور والإصابة بالقلق، وتعمل علي تنشيط الدورة الدموية بطريقة ملحوظة، ولذا يمكنك القيام بهذه النصيحة يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن القراءة من الحيل الجيدة التي تقلل الشعور بالقلق، ولذا عليك قراءة كتاب أو رواية، فأنت بهذه الحيلة تقلل من سيطرة القلق عليك.

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ونصح التقرير، الأشخاص الذين يشعرون بالقلق الشديد بمواجه الحقيقة والتفكير فيها بشكل جيد، ومصارحة نفسك، فأنت تشعر بالقلق من فيروس لا أحد يعلم متي سيختفي، وجميع المحاطين بك يشعرون أيضا بالقلق.

وأضاف التقرير، أنه من الضروري ممارسة طرق للتهدئة عن طريق أخذ القسط الكافي من النوم، والاستحمام بالماء الساخن يعد من الحيل الجيدة لتهدئة العقل والحد من الشعور بالتوتر، ويعد من الحيل التي تسيطر عليه بشكل كبير.

وأخيرا نصح التقرير، أنه من أفضل النصائح للتعامل مع القلق الذي تشعر به أن تكن واقعيا مع نفسك، ولا تبالي إلي القلق الذي يسطر عليك وعلي حياتك ويزيد من فرص إصابتك بالأمراض.