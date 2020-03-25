تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جيلي الفراولة مع الموز

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 كوب بسكويت مطحون

300 جرام موز مقطع شرائح

4 كوب ماء

1 علبة حليب مكثف محلى

2 ملعقة طعام نشا الذرة

2 ملعقة طعام ماء الورد

1 علبة جيلاتين الفراولة الطريقة: • في اكواب التقديم، قسمي البسكويت والموز ثم ضعيها جانبا

• ضعي الماء مع الحليب المكثف ونشا الذرة في وعاء كبير على النار وحركي المزيج حتى يغلي، ثم اتركيه على نار خفيفة لمدة 5 دقائق

• ارفعي المزيج عن النار واضيفي اليه ماء الورد وجيلاتين الفراولة، ثم حركي المكونات جيدا

• اسكبي مزيج الجيلي في الاكواب واتركيه حتى يبرد قليلا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى يجمد قبل التقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت المربى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالجوز

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