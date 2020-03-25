القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 حبة كبيرة بصل أبيض
1 حبة كبيرة صفار بيض
1 كوب ماء مثلج
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة كربونات الصودا
1 و ¼ كوب دقيق
الطريقة:
قطعي البصل الى حلقات بسماكة 2/1 سم
في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ضعي زيت الذرة بارتفاع 2 سم الى ان يسخن
في طبق عميق ضعي الصفار واضيفي الماء وقلبي باستخدام مضرب شبك يدوي الى ان تختلط المواد
اضيفي الملح و الكربونات والدقيق بالتدريج مع استمرار التقليب الى ان تحصلي على عجينة سائلة
باستخدام ملقط مطبخ طويل، امسكي بحلقة من البصل واغمسيها بخليط التغطية لتتغطى تماما
انزلي البصل في الزيت الساخن وانتظري لبضع ثواني ثم قلبي باستخدام ملعقة ذات ثقوب
اقلي حلقات البصل الى ان يصبح لونها ذهبي ثم اخرجيها من الزيت وضعيها على فوطة ورقية للتخلص من الزيت الفائض
انقلي حلقات البصل الى طبق كبير وقدميه ساخنا.
قد يهمك أيضا:
طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.