تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلقات البصل المقلي

المقادير

2 حبة كبيرة بصل أبيض

1 حبة كبيرة صفار بيض

1 كوب ماء مثلج

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة كربونات الصودا

1 و ¼ كوب دقيق

الطريقة:

قطعي البصل الى حلقات بسماكة 2/1 سم

في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ضعي زيت الذرة بارتفاع 2 سم الى ان يسخن

في طبق عميق ضعي الصفار واضيفي الماء وقلبي باستخدام مضرب شبك يدوي الى ان تختلط المواد

اضيفي الملح و الكربونات والدقيق بالتدريج مع استمرار التقليب الى ان تحصلي على عجينة سائلة

باستخدام ملقط مطبخ طويل، امسكي بحلقة من البصل واغمسيها بخليط التغطية لتتغطى تماما

انزلي البصل في الزيت الساخن وانتظري لبضع ثواني ثم قلبي باستخدام ملعقة ذات ثقوب

اقلي حلقات البصل الى ان يصبح لونها ذهبي ثم اخرجيها من الزيت وضعيها على فوطة ورقية للتخلص من الزيت الفائض

انقلي حلقات البصل الى طبق كبير وقدميه ساخنا.

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