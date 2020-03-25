شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى ووهان بسبب الاشتباه فى حالة رجل يحمل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من إعلان مدينة ووهان الصينية انتصارها على وباء فيروس كورونا إلا أن هناك حالة من الفزع تسيطر على المدينة بسبب الاشتباه فى إصابة مواطن بالفيروس مرة أخرى، بعد اختلاف نتائجه يوما عن الآخر، حيث كانت سلبية ثم إيجابية ثم سلبية مرة أخرى.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post فهناك مخاوف بشأن الحالات للأشخاص الحاملين للفيروس، ولكن لا تظهر عليهم أعراض ولا يتم تسجيلهم فى الإحصائيات الرسمية اليومية.

ووفقا للتقرير فلم تبلغ مدينة ووهان عن أي حالات محلية جديدة من الفيروسات التاجية لليوم الثالث، ولكن حالة رجل لم تظهر عليه أعراض إيجابية يثير حالة قلق فى المدينة.

وقالت سلطات تشياوكو إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما خضع لفحص لمرض يشبه الالتهاب الرئوي ثلاث مرات كان سلبيًا يوم الثلاثاء، إيجابيا يوم الخميس عندما دخل المستشفى، ولكنه اختبر سلبيًا مرة أخرى يوم الجمعة الماضى.

وذكر بيان أن الرجل لم يكن يعاني من أعراض مثل الحمى أو السعال ولذلك لم يتم اعتباره حالة مؤكدة، لقد ذهب لإجراء فحص بسبب تضخم الغدد الليمفاوية في رقبته.

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وأكدت اللجنة الوطنية للصحة أنه يمكن أن تكون هناك ناقلات للفيروس بدون أعراض ويمكن أن تكون معدية ولكن لا يتم تصنيفها كحالات مؤكدة واعتبارها حاله حتى تظهر عليه الأعراض.

تم الإبلاغ عن حالتين أخرتين من قبل مجتمع سكني في ووهان الأيام الماضية لكن السلطات أوضحت فى وقت لاحق أنه تم إحصاؤها بالفعل في فبراير، أحدهم خرج من المستشفى والآخر لا يزال يتلقى العلاج.

وأبلغت ووهان عن أول حالة لسلالة الفيروس الجديدة في ديسمبر الماضى، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إصابة أكثر من 260 ألف شخص وقتل أكثر من 11 ألفًا .

مع تحسن الوضع في الصين، تركز السلطات الآن على الحالات المستوردة في المدن بما في ذلك العاصمة بكين، حيث يجب على جميع الوافدين الدوليين الذهاب إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ويتم اختبار الركاب القادمين في بعض المدن للكشف عن الفيروس.

وتحقق الشرطة في قضية أخرى عديمة الأعراض في مقاطعة هيبي لرجل يبلغ من العمر 66 عامًا من "خنان فر" من مطار شنيانغ في لياونينغ بعد وصوله من الولايات المتحدة في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضى، وقد أظهر نتائج إيجابية لـ Covid-19 ولكن لم تظهر عليه أي أعراض، ومع ذلك بدلاً من الذهاب إلى المستشفى واصل الرجل رحلته، حيث قام برحلة داخلية قبل الصعود إلى قطار متجه إلى Xuchang في مقاطعة Henan، تم إيقافه في شينغتاى في هيبي ونقل إلى مستشفى فى المدينة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية.

وقالت وو هاو، وهى عضو في لجنة خبراء مكافحة الأمراض التابعة للجنة الصحة الوطنية، إنه قد يكون هناك المزيد من الحالات المعزولة التى تظهر فى المجتمع والتي تنطوي على حاملات بدون أعراض أو مرضى يعانون من فترة حضانة أطول من المعتاد.