شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 8 حالات تستوجب غسيل اليدين للحماية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت منظمه الصحة العالمية مجموعه من النصائح والإرشادات المتعلقة بحالات غسيل الأيدي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا. ونشرت منظمة الصحة العالمية فى أفريقيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، 8 نصائح هامة يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نستعرضها لكم بالفيديو : 1- بعد السعال / العطس 2- "قبل / بعد" .. "وضع / إزالة" القناع 3- عناية بالمرضى Advertisements 4- "قبل / أثناء / بعد" تحضير الطعام 5- قبل الأكل 6- بعد استخدام المرحاض 7- عندما تبدو اليدين متسخة 8- بعد التعامل مع الحيوانات

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