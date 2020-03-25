شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. هل من الآمن ممارسة الرياضة فى الخارج أثناء تفشى فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الخبراء أنه من الآمن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ولكن في ظل ارتفاع أعدد مصابي فيروس كورونا التاجي، فينصح بممارسة الرياضة في المنزل، وذلك وفقا لتقرير نشر عبر موقع " mirror".

أوضح التقرير، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، وزيادة عدد المصابين به، وتوجهات الدول في التزام المواطنين المنزل، قام العديد من الأشخاص بعزل أنفسهم ، وتجنبوا التعامل مع أي فرد للحفاظ علي أنفسهم، وتجنب الإصابة بكورونا.

وأضاف التقرير، أنه بالتالي يشعر الأشخاص الذين اعتادوا علي ممارسة الرياضة يوميا في الهواء الطلق بحالة من الانزعاج نتيجة لضرورة عدم قيامهم بهذا الأمر مجددا،لأنه قد يعرضهم للإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

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و أوضحت كريستال واتسون طبيبة من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، أن ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولذا إذا كنت تمتلك حديقة في منزلك فيمكنك القيام بممارسة الرياضة بها، أما في حالة عدم امتلاك فيمكنك ممارسة الرياضة داخل المنزل، وذلك للحفاظ علي صحتك وصحة أسرتك من فرص العدوي بالفيروس التاجي.

وأشار التقرير، أن ممارسة الرياضة يعد هدفها الأول هو الحصول على اللياقة، وأيضا للحد من زيادة الوزن، كما أنها مهمة للحفاظ علي صحة العقل والجسم بشكل كبير، ولذا عليك القيام بممارسة التمارين الرياضية يوميا داخل منزل.

وأضاف التقرير، أنه يمكنك متابعة أفضل التمارين الرياضية من خلال الإنترنت، ولذا عليك مشاهدة التمارين والقيام بها في المنزل بدلا من نزولك للصالات الرياضية، أو ممارستها في الشارع.