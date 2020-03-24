تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مندي اللحم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 كيلوجرام لحم خروف مع العظم
3 كوب أرز
1 ملعقة كبيرة سمنة نباتية
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
4 كوب مرق اللحم
3 حبات لومي
1 حبة بصل
3 فص ثوم
ملح حسب الرغبة
بهارات مشكلة
2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 ملعقة كبيرة هيل مطحون
1 ملعقة كبيرة كمون مطحون
1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
للتزيين:
2 ملعقة كبيرة صنوبر
2 ملعقة كبيرة لوز مقشر
2 ملعقة كبيرة زبيب
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
مكونات التدخين:
1 قطعة كبيرة فحم
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
الطريقة:
• قومي بخلط جميع البهارات معاً بشكل جيد
• اغسلي اللحم بماء بارد وجففيه، ثم تبليه بالملح وافركيه بجزء من خليط البهارات
• اغسلي الأرز وانقعيه لمدة نصف ساعة في الماء البارد، ثم صفيه من الماء
• سخني مرق اللحم في وعاء كبير على النار، ثم أضيفي حبات اللومي المشقوقة إليه واتركيه حتى يغلي
• قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة، واهرسي الثوم باستخدام الهاون، ثم شوحيهما مع الملح وخليط البهارات في السمنة على نار خفيفة
• أضيفي الأرز إلى الخليط وقلبيه مع باقي المكونات بشكل جيد، ثم أضيفي مرق اللحم مع اللومي إلى المكونات مع الاستمرار في التحريك
• سخني الفرن إلى أعلى درجة لمدة عشر دقائق، ثم ضعي اللحم على شبك الفرن الدائري بشكل متراص وقريب من بعضه
• ضعي شبك الفرن الذي يحمل اللحم على وعاء الأرز، وغلفي اللحم والأرز بورق القصدير بشكل جيد، مع بعضهما البعض
• أدخلي وعاء الأرز وشبك اللحم إلى الفرن على درجة حرارة عالية جداً لمدة نصف ساعة فقط
• خففي درجة الحرارة إلى النصف واتركيه لساعة ونصف حتى ينضج اللحم بشكل جيد
• أشعلي قطعة الفحم واتركيها على النار حتى تسخن جيدا
• ضعي قطعة الفحم داخل ورق من القصدير على شكل طبق مجوف
• أخرجي وعاء الأرز وشبك اللحم من الفرن، وارفعي شبك اللحم عن وعاء الأرز ثم ضعي الفحمة في منتصف وعاء الأرز
• اسكبي الزيت النباتي على الفحمة، ثم أعيدي تغطية وعاء الأرز بشبك اللحم، واتركيهما لمدة عشر دقائق
• اسكبي الأرز في سدر التقديم، وضعي قطع اللحم فوقه، ثم زينيه بالمكسرات المقلية والزبيب على الوجه
• قدمي مندي اللحم مع اللبن الرائب والسلطة.
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