تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مندي اللحم

المقادير

2 كيلوجرام لحم خروف مع العظم

3 كوب أرز

1 ملعقة كبيرة سمنة نباتية

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

4 كوب مرق اللحم

3 حبات لومي

1 حبة بصل

3 فص ثوم

ملح حسب الرغبة

بهارات مشكلة

2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 ملعقة كبيرة هيل مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة صنوبر

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر

2 ملعقة كبيرة زبيب

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

مكونات التدخين:

1 قطعة كبيرة فحم

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

الطريقة:

• قومي بخلط جميع البهارات معاً بشكل جيد

• اغسلي اللحم بماء بارد وجففيه، ثم تبليه بالملح وافركيه بجزء من خليط البهارات

• اغسلي الأرز وانقعيه لمدة نصف ساعة في الماء البارد، ثم صفيه من الماء

• سخني مرق اللحم في وعاء كبير على النار، ثم أضيفي حبات اللومي المشقوقة إليه واتركيه حتى يغلي

• قطعي البصل إلى مكعبات صغيرة، واهرسي الثوم باستخدام الهاون، ثم شوحيهما مع الملح وخليط البهارات في السمنة على نار خفيفة

• أضيفي الأرز إلى الخليط وقلبيه مع باقي المكونات بشكل جيد، ثم أضيفي مرق اللحم مع اللومي إلى المكونات مع الاستمرار في التحريك

• سخني الفرن إلى أعلى درجة لمدة عشر دقائق، ثم ضعي اللحم على شبك الفرن الدائري بشكل متراص وقريب من بعضه

• ضعي شبك الفرن الذي يحمل اللحم على وعاء الأرز، وغلفي اللحم والأرز بورق القصدير بشكل جيد، مع بعضهما البعض

• أدخلي وعاء الأرز وشبك اللحم إلى الفرن على درجة حرارة عالية جداً لمدة نصف ساعة فقط

• خففي درجة الحرارة إلى النصف واتركيه لساعة ونصف حتى ينضج اللحم بشكل جيد

• أشعلي قطعة الفحم واتركيها على النار حتى تسخن جيدا

• ضعي قطعة الفحم داخل ورق من القصدير على شكل طبق مجوف

• أخرجي وعاء الأرز وشبك اللحم من الفرن، وارفعي شبك اللحم عن وعاء الأرز ثم ضعي الفحمة في منتصف وعاء الأرز

• اسكبي الزيت النباتي على الفحمة، ثم أعيدي تغطية وعاء الأرز بشبك اللحم، واتركيهما لمدة عشر دقائق

• اسكبي الأرز في سدر التقديم، وضعي قطع اللحم فوقه، ثم زينيه بالمكسرات المقلية والزبيب على الوجه

• قدمي مندي اللحم مع اللبن الرائب والسلطة.

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