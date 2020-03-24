تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشيكولاتة بالكريمة

القاهرة - لايف استايل المقادير 1 ½ x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب شيكولاتة (غامقة)

1 x معلقة كبيرة عصير (تفاح)

½ x كوب كاكاو (خام)

¼ x كوب كريمة لبّاني الطريقة: على نار هادئة نضع إناء به الزبدو الكريمة ونخلط حتى يذوب تماما ثم يرفع من على النار.

ثم نضيفة للشيكولاتة ونقلب حتى يتجانسوا تماما.

ثم نضيف عصير التفاح ونقلب.

نترك الخليط يبرد مع تقليبة من حين لأخر.

ثم نشكلة على هيئة كرات متوسطة الحجم وترص فوق طبق مفروش بورق الفويل.

ثم نضعها فى الثلاجة لحين أن تتماسك.

نضع الكاكاو فوق ورق زبدة ونضع كرات الشيكولاتة علية ونغطى الكرات بالكاكاو تماما.

ثم نضعها فى الثلاجة ثانيا لحين التقديم وعند التقديم يرش فوقها كاكاو مره اخرى بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كاسات الموز بالكريمة والشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كاسات الموز بالكريمة والشوكولاتة

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