تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الشو بالكراميل

المقادير

3 x معلقة كبيرة كريمة لبّاني

1 x كوب سكر بودرة

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كوب كريمة خفق

½ x كوب ماء

مقادير عجينة الشو

4 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب دقيق (منخول)

½ x كوب ماء

0.33 x كوب زبدة (ثلث كوب)

½ x معلقة صغيرة سكر

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

Advertisements

أولا هنحضر عجينة الشو

فى وعاء على النار نضع الماء والملح والفانيليا والزبد ويترك حتى يغلى.

ثم يضاف الدقيق دفعة واحدة مع التقليب السريع المستمر حتى يتكون لدينا كتلة واحدة لا تلتصق بجوانب الوعاء ثم يرفع من على النار.

ثم نضيف للمزيج السابق بيضة بيضةونضرب جيدا بالمضرب الكهربا حتى تصبح عجينة ملساء

ثم تشكل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم وترص على صينية مفروشة بورق الزبد.

ثم توضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة أو لحين أن تأخذ لون ذهبى شهى.

ثم نعمل على خفق الكريمة بالمضرب الكهربائى ثم نحشى بها كرات الشو.

ثم نحضر الكراميل فى إناء على النار نضع السكر والماء حتى يذوب السكر ثم نهدى النار يأخذ لون ذهبى ثم نضيف معلقة الزبد ونقلب ثم نضيف الكريمة .

ترص كرات الشو فى طبق التقديم ثم يوزع فوقها الكراميل وهو ساخن ويقدم بالهنا والشفا.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى كاسات الموز بالكريمة والشوكولاتة

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف