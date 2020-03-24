تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصداف المعكرونة المحشيه باللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
450 جرام معكرونة اصداف كبيرة
3 ملعقة كبيرة زيت للقلي
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
100 جرام لحمة مفرومة
1/3 كوب ثوم
¼ كوب صغير خل محلول بالماء
ملح حسب الرغبة
الطريقة:
• في وعاء كبير على النار، اغلي الماء ثم اسلقي المعكرونة فيها لمدة 10 دقائق
• صفي المعكرونة بالمصفاة واغسليها قليلا للتخلص من النشاء الزائد
• في مقلاة صغيرة، ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت القلي ثم اضيفي اللحم المفروم وحركي المكونات حتى تنضج، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد
• اضيفي الملعقة المتبقية من زيت القلي لنفس المقلاة وضعي معها الثوم وشوحيه على حرارة متوسطة حتى يصبح لونه مائلاً للبني الفاتح
• اطفئي النار وضعي الثوم في زبدية صغيرة، ثم اسكبي فوقه الخل المحلول بالماء
• قومي بترتيب اصداف المعكرونة بشكل مفتوح للاعلى، ثم ضعي اللحم المقلي فيها بواسطة ملعقة صغيرة
• رشي الثوم والخل على الوجه ثم ادخلي الصينية الفرن المحمى لتحمير الوجه قليلا، أو يمكنك تقديمها كما هي دون تحمير.
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