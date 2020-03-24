تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصداف المعكرونة المحشيه باللحم المفروم

المقادير

450 جرام معكرونة اصداف كبيرة

3 ملعقة كبيرة زيت للقلي

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

100 جرام لحمة مفرومة

1/3 كوب ثوم

¼ كوب صغير خل محلول بالماء

ملح حسب الرغبة

الطريقة:

• في وعاء كبير على النار، اغلي الماء ثم اسلقي المعكرونة فيها لمدة 10 دقائق

• صفي المعكرونة بالمصفاة واغسليها قليلا للتخلص من النشاء الزائد

• في مقلاة صغيرة، ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت القلي ثم اضيفي اللحم المفروم وحركي المكونات حتى تنضج، ثم اتركيها جانباً حتى تبرد

• اضيفي الملعقة المتبقية من زيت القلي لنفس المقلاة وضعي معها الثوم وشوحيه على حرارة متوسطة حتى يصبح لونه مائلاً للبني الفاتح

• اطفئي النار وضعي الثوم في زبدية صغيرة، ثم اسكبي فوقه الخل المحلول بالماء

• قومي بترتيب اصداف المعكرونة بشكل مفتوح للاعلى، ثم ضعي اللحم المقلي فيها بواسطة ملعقة صغيرة

• رشي الثوم والخل على الوجه ثم ادخلي الصينية الفرن المحمى لتحمير الوجه قليلا، أو يمكنك تقديمها كما هي دون تحمير.

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