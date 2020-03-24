القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 ارجل كابوريا كبيرة

1 كيلوجرام روبيان متوسط

3 كوب مرق الدجاج

4 سيقان عشب الليمون

1 فلفل حار

2 كوب حليب جوز الهند

¼ كوب زبدة الفول السوداني

3 ملعقة كبيرة سامبال (خلطة اسيوية)

رشة فلفل حار

2 ملعقة صغيرة صلصة سمك

1 كوب ماء

4 اوراق ريحان كبيرة

كستناء مملحة بالمكسرات الطريقة: • في وعاء، سخني مرق الدجاج

• اسحقي نهايات عشب الليمون وتقليمه من أعلى ثم قطعي كل ساق من النصف

• قومي بتقليم الفلفل الحار وقطعيه إلى شرائح من النصف ثم اضيفيه للمرق عندما يغلي لمدة 15 دقيقة

• اضيفي حليب جوز الهند وزبدة الفول السوداني وسامبال الفلفل الحار وصلصة السمك، ثم حركي المزيج جيدا

• اكسري ساقي الكابوريا وافتحيها وازيلي اللحم، ثم قطعيه لقطع صغيرة وضعيها جانبا

• اغسلي الروبيان المنظفة جيداً ثم اضيفيه مع الكابوريا والماء والكستناء إلى الماء واطهي الشوربة على درجة حرارة منخفضة لمدة 5 دقائق

• رشي الريحان المقطع على وجه شوربة الكابوريا وقدميها مع التوست المحمص. Advertisements قد يهمك أيضاً : طريقة إعداد وتحضير بيتزا الجمبرى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الطماطم بالريحان وجبن الفيتا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكابوريا بحليب جوز الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.