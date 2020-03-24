تزامنا مع الحجر.. كيف يمكنك تجميد الأطعمة وإذابتها دون مخاطر صحية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائما ما تلجأ ربات البيوت لتجميد الطعام حتى توفر وقتها وجهدها في التسوق يوميا، إلا أنه من المهم تجميد وإذابة الطعام بشكل صحيح؛ تجنبا لنمو البكتيريا الضارة والإصابة بالتسمم الغذائي، خصوصا في فترات الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم.

وبشكل عام، يتم تجميد العديد من الأطعمة والمنتجات، كالزبادي، الحليب، السمك، اللحوم، منتجات الألبان، السلع المخبوزة، الفواكه والخضراوات.

ولتجميد الطعام بطريقة سليمة، ضع الأطعمة في حاوية محكمة الغلق أو لفها بإحكام في أكياس التجميد، حتى لا تجف الأطعمة وتفسد، ويجب الوضع في الاعتبار، اللجوء إلى تبريد الأطعمة حوالي ساعتين قبل وضعها في الفريزر، حتى لا يحتفظ بالرطوبة داخله إذا تم وضعه في الفريزر ساخناً، وحتى لا يتسبب في ذوبان الأطعمة المجاورة جزئيا فيتغير طعمها وتركيبها.

وبالنسبة لتجميد اللحوم والأسماك، فيجب مراعاة تجميدها واستخدامها قبل تاريخ الانتهاء، والتأكد من إحكام غلقها بواسطة الأكياس أو الأوعية، وعند استخدامها، قم بإذابة الثلج جيدا قبل الطهي (سواء في الثلاجة أو في الميكروويف)، كما يجب تناولها في غضون 24 ساعة من تذويبها.

كما أنه بعد وضع الأطعمة في الأكياس المخصصة لحفظها، يفضل تدوين محتويات كل كيس وتاريخ تخزينه، لتجنب الفوضى وتراكم المأكولات في الفريزر.

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وتوصي وكالة المعايير الغذائية البريطانية، بإذابة الطعام في الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة، وإن لم يكن ذلك ممكنا، يمكن استخدام الميكروويف مباشرة قبل الطهي.

ويجب أيضا الاهتمام بالإرشادات الموجودة على عبوات الطعام وتعليمات إذابة الثلج بشكل صحيح، فعلى سبيل المثال تستغرق المنتجات كبيرة الحجم حوالي أربعة أيام لتذويبها تماما في الثلاجة.

وتوصي خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة بتجميد اللحوم والأسماك المطبوخة مرة واحدة فقط، كما توصي بعدم إعادة تجميد اللحوم النيئة أو الأسماك التي تم إذابتها إلا أنه يمكن إعادة تجميد اللحوم والأسماك المجمدة بعد إذابتها وطهيها على النار فقط.

ونصح الخبراء بتقسيم الوجبة إلى أجزاء ثم تخزينها، حتى تتمكن من تذويبها حسب الحاجة.