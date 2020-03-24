أفضل تونر طبيعي قابض للمسام للبشرة الدهنية

يلعب التونر الطبيعي دورًا هامًا وأساسيًا في عملية العناية بالبشرة الدهنية فهو يعمل على قليص المسامات، وإزالة الزيوت والشوائب من البشرة، ويُرطب خلايا الجلد بشكل فعال، كما أنّه يعمل على الحد من إلتهاب حب الشباب .

تعرّفي فيما يلي على ماهية التونر وكيفية تحضيره في المنزل بعيداً عن المستحضرات الكيمائية التجارية، بالإضافة إلى أبرز الأسباب التي تدفعكِ لاستخدامه.



ما هو التونر؟

هو سائل خفيف يعمل على قبض المسامّ الواسعة، التقليل من الإفرازات الدهنيّة وإنعاش ملمس البشرة، هو ليس بديلاً لمنظّف الوجه أو الغسول، بل يوضع على البشرة بعد غسلها مباشرة وقبل ترطيبها لتستعيد توازنها الطبيعيّ ونعومتها بعد غسلها بالصابون ومستحضرات التنظيف التي تحتوي على مركّبات قاسية على البشرة.

أسباب إستخدام التونر

تنظيف البشرة : يمكن استخدام التونر بدلاً من غسول البشرة عندما تعاني من البشرة الدهنية والتي تتراكم عليها الأوساخ.

الترطيب: بعض أنواع التونر تقوم بتغذية الجلد وهذا يعني أنه يقوم بترطيب الجلد بشكل جيد.

إنكماش المسام: إنّ تطبيق كمية صغيرة من التونر على قطنة ناعمة بلطف واستخدامها في مسح الوجه يساعدكِ على إعطاء المسام مظهر أصغر.

إضافة طبقة من الحماية: يساعدك التونر في شد المسام بعد التطهير، وبالتالي تقليل إختراق الشوائب والملوثات البيئة في الجلد.

توازن درجة حموضة البشرة: يساعدك التونر في إستعادة توازن الرقم الهيدروجيني للبشرة بشكل أسرع، فالبشرة حمضية بشكل طبيعي ولكن قد يحدث خللٌ في هذا التوازن بعد التطهير بالصابون.

تمنع نمو الشعر: يحتوي التونر على حمض الجليكوليك الذي تساعد في منع نمو الشعر الصغير في الجلد.

طريقة عمل تونر طبيعي



تونر عصير الليمون

Advertisements

يُعدّ عصير الليمون من مُنظفات البشرة الدهنية، ويُمكن خلط كمية صغيرة من الحليب المجفف أو دقيق الشوفان مع عصير الليمون، حيث يُقشر الجلد، كما يُمكن خلط كمية من عصير الليمون مع اللبن العادي كتونر وجه يُهدئ البشرة، ويُعالج حب الشباب، أو يُمكن مزج عصير الليمون مع بعض الفواكه مثل الكيوي، والفراولة، حيث يُستخدم هذا كمنظف للبشرة الدهنية.

تونر ماء الورد

يُمكن صنع تونر الوجه هذا من خلال غمس قطعة قُطنية بماء الورد، والتربيت بها على جميع أنحاء الوجه، وتركه حتّى يجف مع تكرار هذه الطريقة مرة إلى مرتان في اليوم، ويُمكن اضافة 5مل من الجلسرين إلى 30مل من ماء الورد للبشرة الجافة، وإضافة 5مل من الجلسرين و5مل من خل التفاح إلى 30مل من ماء الورد للبشرة المُختلطة، وللبشرة الدهنية، يُضاف 50مل من ماء الورد، و5مل من الجلسرين.

قد يهمك أيضا:

علاج البشرة بالكهرباء صيحة جديدة في عالم التجميل

تصغير أرنبة الأنف بالمكياج