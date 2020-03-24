وباء "كورونا" يُصيب الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق

أصاب فيروس كورونا المستجد - لعنة العالم الجديدة - العديد من المشاهير والمسؤولين حول العالم، الذين طلوا علينا ليعلنوا عن إصابتهم، وفي لبنان أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة، مي شدياق، عن إصابتها بالفيروس بعد عودتها الأسبوع الماضي من فرنسا، مؤكدة في بيان لها، أنها عادت من العاصمة الفرنسية باريس فظهرت عليها بعض الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس كورونا مما استدعى إلزامها على الفور بالحجر المنزلي.

وأضافت "شدياق" أنها أجرت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب الأعراض، وبعد ظهور النتائج مساء الإثنين فقد طُلب منها التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا، موضحة بأن حالتها الصحية العامة ليست حرجة، مشيرة إلى أنها ستنضم قريبا إلى قائمة المتعافين من فيروس كورونا.

وبشأن تطورات فيروس كورونا في لبنان حتى ساعات مساء الإثنين؛ فقد ارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 267 حالة وفق التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث المتعلق بالفيروس، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 حالات تعافت، فيما لا يزال هناك 4 حالات حرجة، واستقرت الوفيات عند أربع.

ووفق التقرير، فإن عدد اللبنانيين المصابين بلغ 244، أما الحالات المتبقية فقد توزعت على جنسيات مختلفة مثل سوريا، التوغو، السودان، السعودية، قطر، هولندا، العراق، إيران، فرنسا، أثيوبيا، إنكلترا، مصر، بنغلادش والنمسا.

كما وتوزعت الحالات المصابة بفيروس كورونا على الأقضية كافة باستثناء الهرمل، بشري، زحلة، البقاع الغربي، راشيا، جزين، حاصبيا ومرجعيون. أما كسروان والمتن فيشهدان الانتشار الأكبر للفيروس يليهما جبيل وبعبدا، وفق تقرير غرفة العمليات.

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وفي سياق ذلك؛ نفى وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات لقناة "الجديد" ما تم تداوله بشأن قدوم 50 مصابا بفيروس كورونا من إيران، لافتا إلى أن 11% من الحالات المصابة بالمرض في لبنان مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه لا توجد هناك مشكلة في الأموال لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي، مبينا أنه تم حجر 120 جهازا من ألمانيا و100 من هونغ كونغ وستكون موجودة في لبنان خلال ثلاثة أسابيع.

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