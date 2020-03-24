عروس مصرية ترقص بجهاز التعقيم والتطهير على ألحان فيروس "كورونا"

بالرغم من تعليمات السلامة من منظمة الصحة العالمية التي تنص على عدم التجمعات، لعدم المساعدة في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، إلا أن الافراح والتجمعات مازالت مستمرة، وهو ما ظهر في مقطع فيديو جديد لعروس وهي تتراقص على الحان أغنية شعبي وترتدي جهاز التعقيم والتطهير،وتظهر العروس التي احتفلت بعرسها في أحد الشوارع، وهي ترتدي جهاز التعقيم والتطهير الذي يستخدمه المتخصصون لتطهير الأماكن وتقوم برش المعازيم بشكل ساخر وسط احتفالات اصدقائها واقاربها الذين شاركوها الرقص.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والذي يظهر فيه الاهمال الشديد من قبل بعض المواطنين في اتباع تعليمات السلامة التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بعدم الاحتكاك والظهور في الشوارع والبقاء داخل منازلهم للوقاية من فيروس كورونا ،وعلى سياق متصل، قرر العديد من المحافظين إغلاق كافة قاعات الافراح حتى يوم ٣١ مارس، لحين الانتهاء من الحجر الصحي المنزلي، والتصدي لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتى هذا فى وقت تشدد فيه منظمة الصحة العالمية، على نصائحها للشعوب حول العالم من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل الذى اعتبرته المنظمة وباءً عالميًا، حيث تحث الصحة العالمية المواطنين على البقاء داخل المنزل والبعد عن التجمعات،وفى إحدى نصائحها، قالت منظمة الصحة العالمية، "محاربة مرض (كوفيد 19) ليست مسئولية الحكومات وحدها المجتمعات أيضا يقع عليها دور كبير فى مواجهة المرض.. ابقى فى منزلك واتبع تعليمات الوقاية الموصى بها".

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