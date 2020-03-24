شكرا لقرائتكم خبر عن ممكن تنقلك العدوى. .اعرف ازاى تستخدم القفازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"عشان تحمى نفسك من فيروس كورونا البس قفازات"، انتشر بشكل كبير ارتداء القفازات المطاطية للوقاية من فيروس كورونا وتجنب التقاط العدوى، ولكن الاستخدام الخاطئ لارتداء القفازات يزيد من فرص انتقال العدوى وذلك بمجرد لمس الاسطح أو قد تنتقل العدوى للشخص بمجرد لمس الوجه، كما انها تحمل الفيروسات وتنقلها من مكان لآخر .

وحسب ما ذكره موقع ontimesupplies فهناك بعض الإجراءات التى يجب اتباعها عند استخدام القفازات الطبية وهى:

اجراءات يجب اتباعها عند استخدام القفازات االطبية

1:ينصح أولا بغسل اليدين جيدا بالمياه والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل ارتداء القفازات الطبية، فغسل اليدين من ابرز طرق الوقاية من فيروس كورونا.

2:تعامل مع القفازات وكأنها يديك، واحرص على عدم لمس الاسطح قبل تعقيمها جيدا بالمياه والكلور أو الكحول.

Advertisements

3:تجنب وضع اليد على الوجه أثناء ارتداء القفازات حيث انها قد تكون محملة بالجراثيم.

4:ينصح بارتداء الكمامة مع القفازات وذلك للوقاية من دخول الفيروسات وتجنب ملامسة اليدين للأنف والفم.

5:عند التخلص من القفازات عليك بسحبها للاعلى والقائها فى القمامة فورا، ثم غسل اليدين جيدا.

6:تطهير اليد بالمواد المطهرة التى تحتوى على 70% من الكحول، فهى من اكثر الطرق الفعالة للوقاية من العدوى.