شكرا لقرائتكم خبر عن الفئران وسيلة انتقال فيروس هانتا الجديد بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم فحص الرجل والمخالطين له البالغ عددهم 32 شخصا على متن الحافلة، خوفا من عدى فيروس كورونا، ولكنهم تفاجئوا بإصابته بفيروس هانتا والذي نادرًا ما ينتقل من إنسان إلى آخر.

قوارض كيف ينتشر فيروس هانتا أفاد موقع " newsweek" بأنه وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ينتشر أفراد عائلة مسببات الأمراض الفيروسية "هانتا" بشكل رئيسي عن طريق القوارض، التى يمكن أن تصيب البشر أيضا، وأوضحت الوكالة أن كل سلالة من فيروس هانتا مرتبطة بأنواع من القوارض، حيث تنتقل فيروسات Hantavirus في ما يعرف بالانتقال الجوي، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان، والبراز، واللعاب في الهواء وتصيب الفرد، وفي حالات نادرة قد يصاب الشخص بفيروس هانتا إذا عضه حيوان مصاب.

ويعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب المضيف، بالإضافة إلى تناول الطعام الملوث.

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ويمكن للشخص المصاب بما يعرف باسم فيروسات هانتا، تطوير ما يعرف باسم المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا (HPS) الآن، في حين أن هذا النوع من الفيروسات موجود سابقا في أوروبا وآسيا، ويمكن أن يؤدي إلى الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية (HFRS )، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تطور أم لا.

يذكر مركز السيطرة على الأمراض أن فيروسات هانتا في الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، في حين تم توثيق حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر في تشيلي والأرجنتين في الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع المرضى المصابين بفيروس الأنديز.