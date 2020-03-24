شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض فيروس هانتا الذى ظهر بالصين وأماكن انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر إعلان وفاة شخص بالصين بفيروس هانتا، الكثير من التساؤل عن الفيروس الذى تنقله القوارض إلى الإنسان عن طريق الطعام الملوث أو لمس البراز أو لعاب الحيوان.

ووفقا لتقرير موقع " newsweek" فإن الفيروس الذى تسببه القوارض ينتقل من العض أو الانتقال الجوى من اللعاب وفضلات البراز.



2 فيروس هانتا

أين تحدث إصابات فيروس هانتا يميل الأشخاص إلى الإصابة بفيروس هانتا في المناطق الريفية مثل الغابات أو الحقول أو المزارع التي تعيش فيها ناقلات القوارض، وفقًا لهيئة الصحة العامة بالصين. أعراض فيروس هانتا تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا : أين تحدث إصابات فيروس هانتا يميل الأشخاص إلى الإصابة بفيروس هانتا في المناطق الريفية مثل الغابات أو الحقول أو المزارع التي تعيش فيها ناقلات القوارض، وفقًا لهيئة الصحة العامة بالصين. أعراض فيروس هانتا تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا :

التهاب المفاصل الروماتويدي المميت.

التعب .

الحمى.

ألم العضلات خاصةً في الفخذين والظهر والوركين وأقل من الكتفين.

الشعور بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة.

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بين 4 إلى 10 أيام بعد المرحلة الأولى ، يمكن أن يصاب الشخص بضيق في التنفس ، وسعال ، وقد تمتلئ رئته بالسوائل.



فيروس هانتا

قال أحد المرضى لمركز السيطرة على الأمراض الذي كان يعاني من فيروس هانتا، وكأن " هنام شريط ضيق حول صدري ووسادة على وجهي"، ووفقا للتقارير فأنه يموت 38 % ممن يصابون بهذه الحالة.

في حالات الإصابة بالفيروس، تظهر أعراض الشخص بسرعة، وتشمل هذه آلام الظهر والمعدة وكذلك الصداع والقشعريرة والغثيان والحمى، و قد تكون رؤيتهم ضبابية أيضًا ، وقد يصبح وجههم محمرًا أو ملتهبًا.

يمكن أن يتبع ذلك انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى الصدمة الحادة ، وتسرب الأوعية الدموية والفشل الكلوي الحاد.

تأتي وفاة الرجل وسط تفشي فيروس تاجي جديد بالضين والتى يُعتقد أنه قفز إلى البشر من الخفافيش أو البنجولين، وانتشر الفيروس الذي يسبب COVID-19 منذ ذلك الحين من الصين إلى كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.