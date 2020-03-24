شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في إسبانيا إلى 514 في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد القتلى في إسبانيا بسبب الفيروس التاجي بنسبة 514 اليوم ، بزيادة 23.6 في المائة ليصل العدد الإجمالي إلى 2696.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإسبانية إلى أكبر زيادة في الوفيات في البلاد منذ يوم واحد منذ بدء تفشي المرض.

كما ارتفع العدد الإجمالي للعدوى بشكل حاد ، حيث قفز بنسبة 6584 - بزيادة تقارب 20%- ليصل إلى 39673.

وتأتي القفزة الأخيرة بعد يوم من الكشف عن جنود إسبان عثروا على قتلى وموتين مهجرين في منازل رعاية متعددة ، بعد استدعاء الجيش لتطهير الممتلكات بسبب مخاوف من الفيروس.

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وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبليس إن الجيش وجد "بعض كبار السن مهجورين بالكامل ، وأحيانًا ماتوا مع أسرهم في المنزل".

تم العثور على جثث بعض الناس تحت نفس سقف أحبائهم الذين لا يزالون على قيد الحياة ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.

وتقول التقارير أنه تم إرسال بعض العاملين في دور الرعاية إلى منازلهم بعد اكتشاف حالات تفشي الفيروس في الممتلكات ، مما يجعل من المحتمل إصابة السكان المسنين.

وبدأ المدعي العام في إسبانيا تحقيقاً حيث وعدت السلطات بأن تكون "صارمة وغير مرنة" بشأن حماية كبار السن، وتم تحضير الجيش الإسباني للتركيز على دور رعاية المسنين في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن المدعون العامون بالفعل أنهم يحققون في دار رعاية في مدريد حيث مات 17 شخصًا على الأقل.

وأكد قادة الصحة الإقليميون أمس أن 21 شخصًا لقوا حتفهم في دار رعاية في ألكوي بالقرب من أليكانتي تم تحديدها باسم دوموس السادس.