شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز كوينز توضح طرق التغلب على مشاكل سمنة البطن والأرداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمنة البطن والأرداف من المشاكل التي تسبب انزعاج كبير للرجل والمرأة.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر، توضح في التقرير التالي طرق التغلب على مشاكل السمنة الموضعية وبالأخص سمنة البطن والارداف.

* ما هي اسباب السمنة الموضعية؟

- التغيرات الهرمونية التي تحدث للسيدات مثل زيادة هرمون الاستروجين والذي يساعد على زيادة تكون الدهون في تلك المناطق في الجسم، بالإضافة الي العادات الخاطئة في تناول الطعام، مع عدم ممارسة رياضة بإنتظام، مع قلة شرب الماء والجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة، كل هذا يؤدي الي تكدس الدهون، في تلك المناطق.

* هل يمكن التخلص من السمنة الموضوعية بالريجيم أو الأدوية؟

- لا نهائياً لا يمكن أن نتخلص منها بالحمية الغذائية أو الأدوية.

* كيف يمكن التخلص من السمنة الموضعية؟

- يمكن التخلص منها بالتدخل بتقنية الفيزر لشفط الدهون.



مميزات-لتقنية-الفيزر-في-التخلص-من-السمنة-الموضعية

* ما هو بروتوكول مراكز كوينز لشفط الدهون؟

- يتم شرح أهمية الفيزر للمريض، ومميزاته عن أجهزة الشفط العادية والنتائج التي يمكن الحصول عليها منه.

* ما هو الفرق بين الفيزر وأجهزة الشفط العادية؟

- في الماضي كان يتم شفط الدهون بطريقة ديناميكية، حيث يتم فقدان الكثير من الدم والأنسجة أثناء عملية الشفط، وحدوث العديد من المضاعفات، ولكن مع تقنية الفيزر يتم تسليط شعاع من الجهاز، حيث يتم تحديد للخلايا الدهنية ويقوم بتكسيرها، وتذويبها، وفي ذات الوقت يتم توليد حرارة لشد الجلد، تلك الخلايا الدهنية تذوب وتخرج مثل السائل بدون التأثير على الأوعية الدموية أو عمل مشاكل أو نزيف.

* هل الفيزر يتم ببنج موضعي أم كلي؟

- يتم عمل الفيزر عن طريق البنج الموضعي ولكن نلجأ للبنج الكلي برغبة المريض، أو في حالة وجود مناطق كثيرة في الجسم.

Advertisements

* هل يمكن الحصول على مظهر الساعة الرملية بإستخدام الفيزر؟

- نعم بالتأكيد لأن النحت هو إعادة تشكيل للجسم.

* هي يمكن الاستفادة من تلك الدهون التي يتم شفطها بحقنها في مناطق اخرى؟

- نعم يمكننا الأستفادة من تلك الدهون بحقنها في المناطق التي تحتاج إلي الملىء مثل المؤخرة أو الوجه أو اليدين.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/QueensClinicsEgy

الانستجرام:

www.instagram.com/queensclinicsegypt

تويتر:

www.twitter.com/ClinicsBeauty

سناب شات:

www.snapchat.com/add/queens_clinics1

الموقع الإلكتروني:

www.queensclinics-eg.com