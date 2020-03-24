شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة تزيد حصوات الكلى.. السبانخ والسودانى واللوز على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع" boldsky "، إن حصوات الكلى تحدث عندما تبدأ مواد مثل أكسالات الكالسيوم وحمض البوليك، والسيستين، في تكوين كميات كبيرة في البول ولا يتم إذابتها، يمكن أن تتطور حصوات الكلى أيضًا في مجرى البول والمثانة والحالب، موضحا أن هناك أنواع مختلفة من حصوات الكلى وكل نوع مصنوع من أكسالات الكالسيوم، وحمض البوليك، وفوسفات الكالسيوم، والستروفيت، والسيستين.

وأكد الموقع، إن تناول أطعمة معينة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث أن أكسالات الكالسيوم هي مادة موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، تطرد الكليتان الفضلات من الجسم عن طريق البول، وإذا كان هناك فضلات زائدة وقليل من البول، تبدأ بلورات الأكسالات في التكون، يمكن أن ترتبط الأكسالات الزائدة بالكالسيوم، وتشكل بلورات في البول، مما يؤدي إلى تطوير حصوات الكلى أكسالات الكالسيوم.

الأطعمة التي تسبب حصوات أكسالات الكالسيوم هى: 1. السبانخ..

تحتوي السبانخ على كميات معتدلة من أكسالات قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وفقًا لدراسة، فإن 100 جرام من السبانخ تحتوي على حوالي 90 مجم من الكالسيوم، تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مع السبانخ يقلل بشكل كبير من امتصاص الأكسالات القابلة للذوبان الموجودة بالسبانخ.

2. البنجر..

البنجر غني بالأكسالات، وقد تزيد من خطر تكوين حصوات الكلى، لذلك ، يجب على الأشخاص الذين لديهم ميل لتطوير حصوات الكلى أو حصوات المرارة أن يقللوا من استهلاك البنجر.

3. السلق..

السلق يحتوى على مصدر معتدل من الأكسالات، تحتوي الأوراق الصغيرة من السلق على مستويات أقل من الأكسالات مقارنة بالأوراق الناضجة، يمكن تقليل محتوى الأكسالات من السلق عن طريق النقع والغلي.

4. البطاطا ..

تحتوي البطاطا على كميات معتدلة من الأكسالات، لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى التوقف عن تناول البطاطا أو الحد من استهلاكها.

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5. الفول السوداني..

الفول السوداني هو طعام شائع يتم الاستمتاع به كوجبة خفيفة، يوفر 100 جرام من الفول السوداني المحمص حوالي 187.0 ملج من الأكسالات، وقد أظهرت الدراسات أن الفول السوداني يمكن أن يسبب اعتلال الكلية بالأكسالات، يحدث اعتلال الكلية بالأكسالات عندما تتشكل رواسب الأكسالات البلورية في الكلى مما يؤدي إلى الالتهاب وإصابة الخلايا الكلوية.

6. مسحوق الكاكاو..

وفقا لدراسة، يحتوي مسحوق الكاكاو الذي تم الحصول عليه من حبوب الكاكاو المزروعة عضويا على أكسالات أقل من مسحوق الكاكاو الذي تم الحصول عليه من حبوب الكاكاو المزروعة تقليديا، تميل منتجات الكاكاو، ومنتجات الكاكاو إلى احتوائها على نسبة عالية من الأكسالات، وبالتالي يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أن تحد من الاستهلاك.

7. اللوز..

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى تجنب استهلاك اللوز الزائد، لأن هذه المكسرات عالية أيضًا في كل من أكسالات القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان.

8. التوت..

التوت غني بالأكسالات التي يمكن أن تؤدي إلى تطور حصوات الكلى، كما أنها تحتوي على فيتامين "C"، الذي يمكن أن يؤدي إلى تطور حصوات الكلى.

9 .الفاصوليا السوداء..

الفاصوليا السوداء لديها نسبة أكسالات عالية، يمكن لغلي الفاصوليا السوداء أن يقلل من مستوى الأكسالات، حيث يتم التخلص من الاكسالات في الماء أثناء الغليان.