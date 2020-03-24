شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت أقنعة الغوص لأجهزة تنفس صناعى لإنقاذ ضحايا كورونا بإيطاليا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى المدن الإيطاليه من تفشى فيروس كورونا بصورة كبيرة وسقوط المئات يوميا من الوفيات واصابه الألاف مما أدى إلى حدوث عجز شديد فى الامدادت الطبية والأقنعه وأجهزة التنفس التى يحتاجها المرضى فى غرف لعناية المركزة فى ظل محاولتهم لمقاومة المرض.

ونشرت صحيفة la repubblica الايطاليه فيديو لقيام إحدى الشركات المتخصصة فى الأدوات الرياضية وخاصة أدوات السباحة بتحويل قناع الغوض إلى جهاز تنفس صناعى حتى يمكن استخدامه فى وحدات العناية المركزة والمستشفيات لانقاذ ضحايا فيروس كورونا وسط نقص المعدات الطبية لكثرة عدد المرضى والذى يزيد كل يوم بشكل كبير للغاية.

تقوم شبكة Isinnova العلمية بإنشاء أقنعة المستشفيات للعناية المركزة عن طريق تعديل أقنعة الغطس التي يتم تسويقها من خلال سلسلة معروفة من المعدات الرياضية باستخدام صمام مطبوع ثلاثي الأبعاد.

جاءت الفكرة من الدكتور ريناتو فافيرو الطبيب السابق لستشفى في بريشيا الذي أكد أن أقنعة التنفس تنفد في المستشفيات، وهو ما يتطلب حل سريع لايجاد بديل فورى لانقاذ حياة المرضى الذين يكافحون من أجل التقاط أنفاسهم بعد إصابتهم بعدوى فيروس كورونا.

واستجابة لذلك قام فريق Isinnova بالبدء فى تحويل أقنعة الغوص لأجهزة تنفس صناعية فى خلال عشر ساعات فقط نجحوا فى أن يكون لديهم أول نموذج أولي لجهاز التنفس الصناعى المعدل من أقنعه الغوض.

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وأكد التقرير أن المنتج الجديد تخطى مرحلة مرحلة الاختبار وأصبح جاهز للإستخدام فعليا فى المستشفيات خاصة مع الطلب المتزايد من المستشفيات على أجهزة التنفس الصناعى لإنقاذ المرضى فهناك بالفعل 500 طلب لأقنعة من مستشفيات بريشيا ، وفى مبادرة انسانية أعلنت الشركة المنفذة لأجهزة التنفس المعدله أنها ستقدمها للمستشفيات مجانا لإنقاذ حياة المرضى.